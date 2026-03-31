Областной суд оставил бывшего вице-губернатора Чемезова под домашним арестом

Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы защиты бывшего вице-губернатора Олега Чемезова и оставил его под домашним арестом до 15 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

При этом облсуд разрешил бывшему чиновнику общение с близкими родственниками независимо от совместного проживания, а также покидать жилище без согласия следователя при обращении за экстренной медицинской помощью.

Олег Чемезов был освобожден от должности 25 сентября прошлого года, а через несколько дней задержан. Первоначально его поместили под стражу, однако в конце декабря 2025 года суд изменил меру пресечения на домашний арест. Как сообщал «Ъ-Урал», причиной стало ухудшившееся здоровье — врачи выявили рецидив серьезного заболевания.

Бывший вице-губернатор обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело бывшего чиновника связано с компанией «Облкоммунэнерго». Вместе с ним по обвинению в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Дело было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений.

Полина Бабинцева