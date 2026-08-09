В Сочи в воскресенье работают 50 АЗС, на некоторых есть даже АИ-100

В Сочи 9 июля в воскресенье работают 50 автозаправочных станций, на некоторых из них можно найти даже высокооктановый бензин АИ-100. Об этом сообщает администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

АИ-100 продается на 14 АЗС, АИ-95 — на 28, АИ-92 — на 29 АЗС, ДТ — на 38 АЗС, сжиженный газ — на 14. На 7 АЗС «Лукойл» и на 2 АЗС «Роснефть» горючее реализуется только по топливным картам.

В релизе уточняется, что на АЗС «Роснефть» действуют лимиты – не более 30 л бензина и 50 л дизельного топлива на одну машину, а для станций, расположенных на трассах – до 50 и 300 л соответственно. На заправках «Лукойл» заправляют до 40 л бензина и 60 л дизтоплива на авто.

Две АЗС города временно приостановили отпуск топлива, а четыре находятся на плановом ремонте.

Власти просят не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

Андрей Петров