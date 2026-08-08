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Bloomberg: Турция ввела ограничения на судоходство в Черном море

Власти Турции ввели ограничение на движение торговых кораблей в Черном море из-за участившихся атак на суды. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В частности, по информации агентства, Генеральное управление береговой безопасности Турции не пропустило или потребовало дополнительное время на рассмотрение заявок нескольких судов, направляющихся в Новороссийск. Правительство Турции официально это еще не подтвердило.

Как ранее писал «Ъ», МИД Турции призвал Россию и Украину снизить напряженность в Черном море. На этой неделе надбавки за военные риски ввели как минимум четыре линии, работающие в Черном море.

Маргарита Синкевич

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