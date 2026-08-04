МИД Турции призвал Россию и Украину снизить напряженность в Черном море

Турция обеспокоена эскалацией конфликта в Черном море, затрагивающей гражданские суда. России и Украине необходимо принять меры для обеспечения безопасности в этом районе. Об этом заявили в пресс-службе турецкого МИДа.

Так в ведомстве прокомментировали атаку БПЛА на гражданские суда Yasar и Nadezhda 3 августа. «Если не будут приняты превентивные меры, эскалация в Черном море будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасность»,— следует из пресс-релиза.

На борту судна Nadezhda находились 22 моряка. Состояние трех из них в турецком Минтрансе оценили как тяжелое. По данным газеты Cumhuriyet, Nadhezna перевозило свежие овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. Как уточнял капитан судна, его атаковали около шести беспилотников ВСУ. Об ударе по Yasar ранее не сообщалось.