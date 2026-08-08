В Сочи выручка девелоперов за два года сократилась в 4,2 раза

В январе—июне 2026 года девелоперы выручили на первичном рынке недвижимости (жилой и коммерческой, сделки по ДДУ) Сочи 11,4 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года это в 4,2 раза меньше (тогда за шесть месяцев застройщики заработали 48,1 млрд руб.). По отношению к первому полугодию 2025 года выручка сократилась на 28,8%. Такие данные «Ъ-Сочи» представили эксперты агентства курортной недвижимости Oazis Estate со ссылкой на данные Росреестра и аналитику платформы bnMAP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Рынок Сочи проходит фазу нормализации после аномального 2024 года, считает эксперт. «Если сравнивать текущие показатели с 2024 годом, падение выглядит резким. Но 2024-й был аномальным пиком, во многом связанным с ажиотажным спросом перед отменой массовой льготной ипотеки. По сути, мы наблюдаем не обвал, а нормализацию рынка после перегрева. Показательно, что темпы снижения заметно замедлились: если в 2025 году выручка застройщиков упала по сравнению с 2024 годом почти вдвое, то в первом полугодии 2026 года снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составило уже около 29% — рынок нащупывает новое равновесие»,— пояснила основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

Она добавила, что средний чек покупки недвижимости в Сочи продолжает расти: по данным bnMAP.pro, в 2026 году он закрепился в диапазоне 27–32 млн руб. против 18–24 млн годом ранее. «Это отражает смещение спроса в более дорогой и качественный сегмент — покупатель стал более избирательным, но при этом платежеспособным. Мы считаем, что как только ипотечные ставки пойдут вниз — а мы ожидаем этого уже осенью,— на рынок выйдет отложенный спрос, накопившийся за последние полтора года»,— прокомментировала основатель Oazis Estate.

Маргарита Синкевич