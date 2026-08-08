Astoria Grande переводит круизы из Сочи в Анталью

Круизный лайнер Astoria Grande теперь будет отправляться из турецкого порта Анталья и завершать рейсы там же. Такая информация размещена на официальном сайте АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Из-за смены порта меняется и маршрут: в программе появятся новые заходы в Грецию, Италию и Египет. Туристов будут доставлять на борт чартерными авиарейсами из России. Кроме того, на маршрутах с заходом в страны Шенгенского соглашения визу оформит компания — соответствующая услуга уже включена в стоимость круиза.

Ранее в программу Astoria Grande уже вносились изменения из-за ситуации с судоходством в восточной части Черного моря. Круиз, завершавшийся 28 июля, финишировал в Анталье, а не в Сочи. Основанием для изменения маршрута стали официальные предупреждения портовых властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря опасным. На момент принятия решения ограничения продолжали действовать, поэтому судовладелец и капитан скорректировали программу рейса и изменили порт прибытия.

Маргарита Синкевич