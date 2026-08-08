Над Крымом и другими регионами России утром 8 августа сбили 83 БПЛА

Утром 8 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских дрона самолетного типа. Об сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

Прошедшей ночью над Кубанью, Крымом и другими регионами России уничтожили 397 БПЛА. Как сообщил оперштаб Краснодарского края, обломки украинского дрона упали территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате атаки произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Маргарита Синкевич