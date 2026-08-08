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Над Кубанью, Крымом и другими регионами России ночью 8 августа уничтожили 397 БПЛА

В течение ночи 8 августа дежурные средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотников самолетного типа. Об это сообщило Минобороны России.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над территориями Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей и акваторией Азовского моря.

Как сообщил опершатаб Краснодарского края, обломки украинского дрона упали территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате атаки произошло возгорание. По предварительной информации, пострадали пять человек, им оказывают медицинскую помощь.

Сергей Емельянов

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