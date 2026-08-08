НДС не вычитается

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Краснодарского УФАС в споре с АО «Международный аэропорт "Краснодар"» (входит в ГК «Аэродинамика»), признав незаконной практику по оценке заявок участников тендера без учета НДС. Высшая инстанция отменила акты трех нижестоящих судов, которые ранее поддержали организатора аукциона, и указала, что сравнение цен плательщиков НДС и субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, с исключением налога из расчета ставит последних в заведомо неравное положение. По мнению суда, заказчик не вправе корректировать ценовые предложения участников в зависимости от их налогового режима — он должен оценивать заявки в том виде, в котором их подали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ встала на сторону Краснодарского УФАС в споре о правомерности оценки заявок в тендере, организованном АО «Международный аэропорт "Краснодар"». Как следует из определения суда, условие закупочной документации, предусматривающее сравнение цен участников без учета НДС, признано дискриминационным по отношению к субъектам, применяющим упрощенную систему налогообложения.

Международный аэропорт «Краснодар» (Пашковский) входит в состав крупного российского аэропортового холдинга «Аэродинамика», который также управляет авиагаванями в Сочи и Анапе.

Как следует из материалов дела, в 2024 году аэропорт «Краснодар» организовал для аэропорта в Сочи закупку двухсторонних навигационных коробов (объемных световых конструкций, которые указывают путь). Начальная цена контракта с налогом на добавленную стоимость (НДС) составила 1,1 млн руб.

В закупочной документации было указано, что цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи. В случае если в соответствии с действующим законодательством участник торгов освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены договора должно быть указано основание для освобождения от уплаты НДС. Таким образом, из цен участников, которые работают на общей системе налогообложения, вычитали сумму налога, а предложения участников на УСН рассматривали в заявленном размере. ООО «Типография Таймер» не согласилось с такими условиями аукциона. Компания пожаловалась в региональное управление ФАС на оценку заявок участников по критерию «цена договора».

Антимонопольный орган усмотрел в действиях организатора торгов нарушение принципа равноправия, предусмотренного законом №223-ФЗ, и выдал ему предписание о необходимости устранить нарушения порядка проведения торгов.

Аэропорт попытался оспорить предписание ФАС и добился успеха в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях: все три инстанции признали действия заказчика законными, сочтя оценку цен без НДС допустимой с точки зрения эффективного расходования средств.

Верховный суд, изучив материалы дела, указал на ошибочность такой позиции. Коллегия отметила, что ни закон о закупках, ни подзаконные акты не предоставляют заказчику права корректировать ценовые предложения участников в зависимости от применяемой ими системы налогообложения. Оценка должна производиться по той цене, которую участник заявил в своей заявке.

«Закон о закупках не содержит норм, указывающих на возможность при осуществлении оценки заявок участников закупочной процедуры применить единый базис оценки цены предложений участников без учета НДС. Оценка ценовых предложений должна осуществляться исключительно в том виде, в котором ценовые предложения поданы участниками и за какую итоговую цену участник готов поставить товары (выполнить работы, оказать услуги). Применение при оценке заявок вычета НДС из ценовых предложений участников закупки, являющихся плательщиками данного налога, либо изначальное сравнение ценовых предложений участников закупки без учета НДС может привести к созданию данным участникам преимущественных условий по сравнению с участниками, применяющими УСН, то есть к созданию неравных условий и, соответственно, ограничению конкуренции»,— сказано в решении ВС.

Кроме того, отметил Верховный суд, имущественный интерес заказчика к получению налогового вычета по НДС не соотносится непосредственным образом с удовлетворением его потребностей в качественной и своевременной закупке товаров (работ, услуг).

Таким образом, выводы антимонопольного органа о наличии дискриминации признаны обоснованными. Судебные акты Арбитражного суда Краснодарского края, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Северо-Кавказского округа отменены. В удовлетворении требований АО «Международный аэропорт "Краснодар"» отказано.

В начале года сообщалось, что пять крупнейших аэропортов России, включая Международный аэропорт «Краснодар», исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы и прекратили незаконный дополнительный сбор денег с авиакомпаний. По данным антимонопольного ведомства, организации взимали с авиакомпаний плату за использование информационной платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Наталья Решетняк