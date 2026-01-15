Пять аэропортов РФ перестали брать деньги с авиакомпаний за регистрацию пассажиров

Пять крупнейших аэропортов России исполнили предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прекратили незаконный дополнительный сбор денег с авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Незаконную деятельность прекратили операторы аэропортов Волгограда, Горно-Алтайска, Челябинска, Калининграда и Сочи. Как установило следствие, организации взимали с авиакомпаний плату за использование информационной платформы общего доступа для регистрации пассажиров.

Аналогичные нарушения были выявлены еще в десяти авиагаванях: Краснодара, Благовещенска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Самары и Тобольска. В декабре ФАС выдала им предупреждения, пригрозив возбуждением антимонопольного дела. Расходы на регистрацию, напомнили в ведомстве, следует включить в базовый тариф по обслуживанию пассажиров.