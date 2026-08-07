Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Он (фильм) честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+. Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде "крадущийся хлеб, затаившийся батон"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».