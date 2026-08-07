Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 8–9 августа
6 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых польский психологический хоррор о старости «Лабиринт чудовищ» и французская драма с участием Ксавье Долана «Большая арка». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Последний богатырь. Колобок
- Режиссер: Антон Маслов
- В ролях: Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев
- Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 109 мин.
- Слоган: «Главный замес года»
- В прокате: с 6 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Он (фильм) честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+. Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде "крадущийся хлеб, затаившийся батон"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».
Лабиринт чудовищ
- Режиссер: Бартош Ковальски
- В ролях: Мацей Даменцкий, Здислав Вардейн, Владимир Пресс, Анна Нехребецка, Анн Коженевская, Себастьян Станкевич
- Жанр: ужасы / Польша / 112 мин.
- Слоган: «У этого места есть своя тайна»
- В прокате: с 6 августа
Кинокритик Михаил Трофименков: «Болотная гамма, в которой снят "Лабиринт", усугубляет депрессию, в которую психологическая, даже психопатологическая, драма старости, предательства и ожидания смерти погружает. То есть это фильм обыденных ужасов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старости-мордасти».
Большая арка
- Режиссер: Стефан Демустье
- В ролях: Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан, Сванн Арло, Мишель Фо, Миша Леско
- Жанр: драма, биография, история / Франция, Дания / 104 мин.
- В прокате: с 8 августа
Кинопрокатчик «CoolConnections»: «1983 год. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс, которая должна быть выстроена на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Йохан Отто фон Спреккельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект. Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры».
Смешарики сквозь вселенные
- Режиссеры: Андрей Мармонтов, Илья Максимов
- В ролях: Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Дмитрий Калихов
- Жанр: фантастика, комедия, приключения / Россия / 106 мин.
- Слоган: «Дети здесь не просто так»
- В прокате: с 6 августа
Кинопрокатчик «Вольга»: «Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра».
Катастрофа. Удар из космоса
- Режиссер: Лукаш Рог
- В ролях: Андреа Тивадар, Джорд Ноттер, Джек Макэвой, Якуб Орманец, Малгожата Галина Клара, Элайджа Роуэн
- Жанр: фантастика, боевик, триллер / Польша / 108 мин.
- В прокате: с 6 августа
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Джемма служит в международном спецподразделении и сталкивается с тревожными видениями, предвещающими гибель человечества. Постепенно ее предчувствия начинают связываться с реальными событиями, которые выводят ее на след опасной угрозы. Пытаясь разобраться в происходящем, Джемма оказывается перед выбором, от которого может зависеть не только ее судьба, но и будущее всего мира».
Ограбить Лондон
- Режиссер: Дэвид Маккензи
- В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро, Саффрон Хокинг, Сэм Уортингтон, Шон Мэйсон
- Жанр: боевик, детектив / Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Взятый в начале бодрый ритм выдыхается почти сразу, пульс картины становится нитевидным, и уже совсем неинтересно, какой же за всем этим стоит хитрый план. В оригинале фильм называется просто "Запал", и он у авторов оказывается коротким и слегка отсыревшим».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Банда неразличимых».
Непокой
- Режиссер: Леонид Шмельков
- В ролях: Вера Кузнецова, Леонид Шмельков, Иван Бондаренко, Анна Кадыкова, Александр Шарапановский, Сергей Муравьев
- Жанр: мультфильм, триллер, фантастика / Россия / 86 мин.
- Слоган: «Теперь ты знаешь, как все устроено»
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…люди смертны. Судя по всему, это все, что хотел сказать Шмельков, но не знал, как развернуть эту бесспорную истину на полтора часа. В результате фильм состоит из калейдоскопа сюрреалистических или просто бессмысленных придумок, в образ чего бы то ни было так и не складывающихся. Разве что в ощущение не столько непокоя, сколько глубокой неприятности экранного мира».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Марафон беспокойников».
Призрак в клетке
- Режиссер: Джоко Анвар
- В ролях: Абимана Арьясатья, Альманзо Коноральма, Амин Сугандхи, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Паларае, Димас Дананг
- Жанр: ужасы, триллер, комедия / Индонезия, Корея Южная / 106 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм ужасов, тюремная драма, мюзикл и комедия, но не только. Есть щепотка мелодрамы .... Есть и грубая сатира… при всей своей чудной пестроте, "Призрак" — прежде всего политическое кино. Гнев призрака социально обусловлен, и сообразительным узникам в упоительном финале надо только направить его на нужную мишень».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Если дух оказался вдруг».
Храбрый Давид
- Режиссеры: Фил Каннингэм, Брент ДоузБрэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
- В ролях: Брэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
- Жанр: мультфильм, мюзикл, драма, приключения, семейный / ЮАР, США / 109 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинокритик Юлии Шагельман: «сюжет, при всем почтении к первоисточнику, совершенно диснеевский: юному герою скромного происхождения предстоит поверить в себя, совершить некоторое количество подвигов и получить за это награду. Разница только в том, что верит он не столько в себя, сколько в Бога, направляющего его судьбу и проводящего через все испытания. Но Давид при этом все равно больше похож на какую-нибудь Мулан, чем на библейского персонажа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Библейские истории экран покажет наш».
Старый орел
- Режиссер: Мурад Ногмов
- В ролях: Алик Караев, Павел Левкин, Миша Шульц, Иса Новиков, Надежда Михалкова, Светлана Гуссаова
- Жанр: семейный, комедия / Россия / 94 мин.
- В прокате: с 30 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дед Батраз Зелимханович уединенно живет в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что "один человек — не административная единица". Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается. В газете он видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает превратить свое в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни».