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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 8–9 августа

6 августа в прокат вышел ряд фильмов, среди которых польский психологический хоррор о старости «Лабиринт чудовищ» и французская драма с участием Ксавье Долана «Большая арка». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Последний богатырь. Колобок
Лабиринт чудовищ
Большая арка
Смешарики сквозь вселенные
Катастрофа. Удар из космоса
Ограбить Лондон
Непокой
Призрак в клетке
Храбрый Давид
Старый орел
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Последний богатырь. Колобок (2026)

Последний богатырь. Колобок

  • Режиссер: Антон Маслов
  • В ролях: Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев
  • Жанр: комедия, фэнтези / Россия / 109 мин.
  • Слоган: «Главный замес года»
  • В прокате: с 6 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Он (фильм) честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+. Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде "крадущийся хлеб, затаившийся батон"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «По франшизе поскребли, по прокату помели».

Лабиринт чудовищ (Cisza nocna, 2024)

Лабиринт чудовищ

  • Режиссер: Бартош Ковальски
  • В ролях: Мацей Даменцкий, Здислав Вардейн, Владимир Пресс, Анна Нехребецка, Анн Коженевская, Себастьян Станкевич
  • Жанр: ужасы / Польша / 112 мин.
  • Слоган: «У этого места есть своя тайна»
  • В прокате: с 6 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Болотная гамма, в которой снят "Лабиринт", усугубляет депрессию, в которую психологическая, даже психопатологическая, драма старости, предательства и ожидания смерти погружает. То есть это фильм обыденных ужасов».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старости-мордасти».

Большая арка (L'Inconnu de la Grande Arche, 2025)

Большая арка

  • Режиссер: Стефан Демустье
  • В ролях: Клас Банг, Сидсе Бабетт Кнудсен, Ксавье Долан, Сванн Арло, Мишель Фо, Миша Леско
  • Жанр: драма, биография, история / Франция, Дания / 104 мин.
  • В прокате: с 8 августа

Кинопрокатчик «CoolConnections»: «1983 год. Франсуа Миттеран объявляет международный архитектурный конкурс на право возведения ключевого проекта своего президентского срока — Большой арки в районе Дефанс, которая должна быть выстроена на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой. Вопреки всем ожиданиям, победу одерживает датский архитектор Йохан Отто фон Спреккельсен. За одну ночь жизнь 53-летнего мужчины, совершенно неизвестного во Франции, меняется: он приезжает в Париж, где ему предстоит возглавить этот масштабный проект. Архитектор полон решимости воплотить Большую арку в точности так, как он ее задумал, однако его идеи быстро вступают в противоречие с суровой реальностью, техническими ограничениями и превратностями политической игры».

Смешарики сквозь вселенные (2026)

Смешарики сквозь вселенные

  • Режиссеры: Андрей Мармонтов, Илья Максимов
  • В ролях: Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Лыков, Ян Цапник, Николай Добрынин, Дмитрий Калихов
  • Жанр: фантастика, комедия, приключения / Россия / 106 мин.
  • Слоган: «Дети здесь не просто так»
  • В прокате: с 6 августа

Кинопрокатчик «Вольга»: «Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда они осознают, что это не игра».

Катастрофа. Удар из космоса (Rage of Stars, 2026)

Катастрофа. Удар из космоса

  • Режиссер: Лукаш Рог
  • В ролях: Андреа Тивадар, Джорд Ноттер, Джек Макэвой, Якуб Орманец, Малгожата Галина Клара, Элайджа Роуэн
  • Жанр: фантастика, боевик, триллер / Польша / 108 мин.
  • В прокате: с 6 августа

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Джемма служит в международном спецподразделении и сталкивается с тревожными видениями, предвещающими гибель человечества. Постепенно ее предчувствия начинают связываться с реальными событиями, которые выводят ее на след опасной угрозы. Пытаясь разобраться в происходящем, Джемма оказывается перед выбором, от которого может зависеть не только ее судьба, но и будущее всего мира».

Ограбить Лондон (Fuze, 2025)

Ограбить Лондон

  • Режиссер: Дэвид Маккензи
  • В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Тео Джеймс, Гугу Эмбата-Ро, Саффрон Хокинг, Сэм Уортингтон, Шон Мэйсон
  • Жанр: боевик, детектив / Великобритания / 98 мин.
  • В прокате: с 30 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Взятый в начале бодрый ритм выдыхается почти сразу, пульс картины становится нитевидным, и уже совсем неинтересно, какой же за всем этим стоит хитрый план. В оригинале фильм называется просто "Запал", и он у авторов оказывается коротким и слегка отсыревшим».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Банда неразличимых».

Непокой (2025)

Непокой

  • Режиссер: Леонид Шмельков
  • В ролях: Вера Кузнецова, Леонид Шмельков, Иван Бондаренко, Анна Кадыкова, Александр Шарапановский, Сергей Муравьев
  • Жанр: мультфильм, триллер, фантастика / Россия / 86 мин.
  • Слоган: «Теперь ты знаешь, как все устроено»
  • В прокате: с 30 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «…люди смертны. Судя по всему, это все, что хотел сказать Шмельков, но не знал, как развернуть эту бесспорную истину на полтора часа. В результате фильм состоит из калейдоскопа сюрреалистических или просто бессмысленных придумок, в образ чего бы то ни было так и не складывающихся. Разве что в ощущение не столько непокоя, сколько глубокой неприятности экранного мира».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Марафон беспокойников».

Призрак в клетке (Hantu Dalam Sel, 2026)

Призрак в клетке

  • Режиссер: Джоко Анвар
  • В ролях: Абимана Арьясатья, Альманзо Коноральма, Амин Сугандхи, Арсвенди Бенин Свара, Бронт Паларае, Димас Дананг
  • Жанр: ужасы, триллер, комедия / Индонезия, Корея Южная / 106 мин.
  • В прокате: с 30 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм ужасов, тюремная драма, мюзикл и комедия, но не только. Есть щепотка мелодрамы .... Есть и грубая сатира… при всей своей чудной пестроте, "Призрак" — прежде всего политическое кино. Гнев призрака социально обусловлен, и сообразительным узникам в упоительном финале надо только направить его на нужную мишень».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Если дух оказался вдруг».

Храбрый Давид (David, 2025)

Храбрый Давид

  • Режиссеры: Фил Каннингэм, Брент ДоузБрэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
  • В ролях: Брэндон Энгман, Брайан Стивале, Шахар Тавох, Аарон Тавалер, Гектор, Мири Месика
  • Жанр: мультфильм, мюзикл, драма, приключения, семейный / ЮАР, США / 109 мин.
  • В прокате: с 30 июля

Кинокритик Юлии Шагельман: «сюжет, при всем почтении к первоисточнику, совершенно диснеевский: юному герою скромного происхождения предстоит поверить в себя, совершить некоторое количество подвигов и получить за это награду. Разница только в том, что верит он не столько в себя, сколько в Бога, направляющего его судьбу и проводящего через все испытания. Но Давид при этом все равно больше похож на какую-нибудь Мулан, чем на библейского персонажа».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Библейские истории экран покажет наш».

Старый орел (2026)

Старый орел

  • Режиссер: Мурад Ногмов
  • В ролях: Алик Караев, Павел Левкин, Миша Шульц, Иса Новиков, Надежда Михалкова, Светлана Гуссаова
  • Жанр: семейный, комедия / Россия / 94 мин.
  • В прокате: с 30 июля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дед Батраз Зелимханович уединенно живет в горном селе. К нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что "один человек — не административная единица". Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается. В газете он видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает превратить свое в экодеревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни».

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