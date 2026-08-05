По франшизе поскребли, по прокату помели

В прокат выходит «Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова — новая часть популярной сказочной франшизы «Последний богатырь». На сей раз второстепенный герой предыдущих выпусков Колобок становится главным, и зрители узнают историю его происхождения, хотят они того или нет. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колобок, наделенный голосом и чертами Гарика Харламова, отчаянно недоволен своей хлебобулочной статью

Фото: «Атмосфера кино» Колобок, наделенный голосом и чертами Гарика Харламова, отчаянно недоволен своей хлебобулочной статью

Фото: «Атмосфера кино»

Самый первый из «Последних богатырей» вышел на экраны в 2017 году, предвосхитив будущее доминирование сказок в отечественном прокате. Фильм, произведенный российским подразделением компании Disney и студией Yellow, Black & White, имел такой успех, что за ним по голливудским традициям последовали два сиквела. Режиссером обоих, как и первой части, был Дмитрий Дьяченко, снимались они тоже под эгидой Disney, но к списку производителей присоединился канал «Россия 1». Во второй части трилогии «Последний богатырь. Корень зла» (2020) и появился непрерывно балаболящий и творящий всякие каверзы Колобок в озвучке Гарика Харламова, которому предстояло стать любимцем публики.

«Богатыри» успешно пережили уход Disney с российского рынка: в 2024 году вышел приквел «Финист. Первый богатырь» (Колобок в нем не участвовал), снова поставленный Дмитрием Дьяченко. В том же году к франшизе присоединился Антон Маслов в качестве режиссера сериала «Последний богатырь. Наследие», расширяющего мир сказочного Белогорья, где обитают ее герои.

«Колобка» выпускает в прокат компания «Атмосфера кино», причем при несколько скандальных обстоятельствах. Так, достоянием общественности стали письма, направленные прокатчиком в кинотеатры, готовые показывать заморскую диковину «Человек-паук: Новый день» по не вполне легальной схеме «предсеансового обслуживания». Судя по всему, «Атмосфера кино» считает именно «Паука», а не совершенно законно выходящий на этой неделе фильм «Смешарики сквозь вселенные» своим главным конкурентом. Так что кинотеатрам предрекали серьезные последствия за релиз «Человека-паука», который в итоге сдвинулся на две недели.

А прямо накануне премьеры режиссер и актеры «Колобка» поведали, что их преследуют в соцсетях «паучьи» фанаты, угрожая чуть ли не смертью за перенос горячо ожидаемого блокбастера. Самих угроз никто так и не увидел, зато в интернете всплыли нецензурные реплики того же Маслова и Харламова в адрес потенциальных зрителей, посмевших сомневаться в качестве их произведения.

Эта коллизия, пожалуй, самое интересное, что предлагает «Колобок» взрослой аудитории. В остальном он честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+ («Человек-паук», стоит отметить, адресован скорее подросткам). Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде «крадущийся хлеб, затаившийся батон».

Главными героями фильма, кроме самого Колобка, стали пекарь Тихон (популярный комик и блогер Дмитрий Журавлев) и девица Лада (Мила Ершова), на которой лежит проклятие: будучи конвенционально привлекательной, во всех зеркалах и водоемах она видит свое искаженное отражение, поэтому считает себя уродиной (на тему внешности авторы навязчиво шутят). Лада хочет стать красавицей, Тихон — завоевать ее любовь, а Колобок — обрести тело с руками и ногами, поэтому он получает возможность вселяться в пекаря благодаря волшебнице из всевидящего зеркала (Елена Подкаминская).

Вместе они отправляются по классическому «пути героя», на котором их, разумеется, ждет осознание, что надо принять себя таким, какой ты есть. Ирония ситуации в том, что женщинам, в отличие от мужчин и колобков, это все-таки не положено: Лада не принимает себя «страхолюдиной», а просто понимает, что она на самом деле красивая.

Та же проблема и у авторов фильма. В финале они устами Колобка сообщают, что пора перестать паразитировать на хорошо знакомых историях: «Хоть бы добавили, придумали чего, а то вас только звон монет волнует. От этих ваших сказок тошнит уже». Свой фильм они явно не относят к категории сказок, от которых тошнит, но, может быть, стоит получше всмотреться в свое отражение и не пенять на зеркало, даже если оно затянуто паутиной.