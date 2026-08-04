Старости-мордасти

На экранах — «Лабиринт чудовищ» (Cisza nocna) Бартоша Ковальски. Михаил Трофименков готов согласиться с прокатчиками в том, что это фильм ужасов, но ужасы эти далеки от обычных, свойственных этому жанру кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом престарелых приветствовал Люциана (Мацей Даменцкий) отчаянными воплями соседки по столу

Фото: Carnage Corp Films Дом престарелых приветствовал Люциана (Мацей Даменцкий) отчаянными воплями соседки по столу

Фото: Carnage Corp Films

Есть такой специфический почти что жанр — пьесы и фильмы, действие которых происходит в доме престарелых. Причина их появления, помимо гуманистических импульсов авторов, имеет еще и чисто функциональный характер. Они дают состарившимся актерам возможность, иногда последнюю, выйти на сцену театра, где им давно нет места в репертуаре, или напомнить о себе кинозрителям. Есть, конечно, что-то смутно унизительное в том, что звезды былых времен упакованы по сюжету именно в дома престарелых. Но, что поделать, иной драматургии сама жизнь не предлагает.

Вот и «Лабиринт чудовищ» — такой фильм престарелых, но сохранивших отличную профессиональную форму актеров.

Роль Люциана стала последней для 79-летнего Мацея Даменцкого. Здзиславу Вардейну и Влодзимежу Прессу на момент съемок — 83 года, Анне Нехребецкой — 76. Анне Коженецкой и вовсе 85, но и роль у нее простенькая: привидение Крыся в ночной рубашечке, постоит, постоит и растает.

Все они известны в Польше более, чем в России, как-то не случилось им сниматься ни у Вайды, ни у Кавалеровича, ни у Хаса, ни у Кесьлёвского. Помним мы только Пресса: как же, как же, белозубый танкист Григорий Саакашвили из сериала «Четыре танкиста и собака». Здесь он тоже играет душу кампании — бриджиста и мастера карточных фокусов Эмиля.

Даменцкий же играет свое альтер эго: его Люциан — тоже актер. Но когда в воспоминаниях всплывет отрывок из его спектакля, невольно подумаешь, что вот они, главные ужасы-то и начались. Стоит Люциан, обвязанный канатами, на сцене и глаголет: «Темнейший шагает во тьму, оскверняет все сущее, крадет душу бог небытия. Ступай под землю, под воду, найди камень, уничтожь Ничто».

Классика ли это польского символизма, что-то авангардное или невольная пародия на авангард? Какая разница.

Болотная гамма, в которой снят «Лабиринт», усугубляет депрессию, в которую психологическая, даже психопатологическая, драма старости, предательства и ожидания смерти погружает. То есть это фильм обыденных ужасов.

Люциана после смерти жены Крыси сдают, разлучив с любимым псом Шекспиром, в дом престарелых толстомордый сын Павел (Себастьян Станкевич) и его беременная жена. Сдают якобы временно: потерпи, папа, вот ремонт закончим и заживем счастливо в новом, роскошном доме. Заранее понятно, что это бесстыжий обман, в котором Люциан убедится, лишь когда телефон сына перестанет отвечать.

Встречает дом Люциана негостеприимно. Диктатор-директор (Роберт Вабик) — столь же разъевшееся существо, как и Павел. Доктор потчует непонятными пилюлями: по уверению болтуна Эдварда (Вардейн), это бигфарма тестирует на беззащитных «кроликах» опасные разработки. Соседка в столовой в ответ на «доброе утро» заходится в истошном крике.

Из развлечений — утренняя зарядка, телепередачи о жизни после смерти, церковные службы да дни рождения, на которых постояльцам по чуть-чуть наливают. Ну, а кому невмоготу, тому медсестра Ирмина (Мальгожата Коцик) покажет сиськи за пятьдесят злотых.

Свой кружок, конечно, у Люциана сложится: Эдвард, Эмиль да моложавая Хелена (Анна Нехребецка), на которую мужчинам очень приятно смотреть. Но смерть то и дело вырывает кого-то из персонажей, вырвет и ее.

В общем, странно ли, что в такой атмосфере Люциану снятся дикие сны. Вот профессору в «Земляничной поляне» тоже снился кошмар, но это же не делает шедевр Ингмара Бергмана фильмом ужасов. В кладовке страшная голова (не его ли собственная), придавленная сломанными стульями, обращается к Люциану строками из того самого спектакля про «темнейшего».

Подначиваемый головой идти «под землю, под воду», Люциан обнаруживает тайные и бесконечные уголки дома, где его караулят два неописуемых чудовища. Такие гибриды крокодила, бегемота, сороконожки и бронепоезда. Смекалистый Люциан сумеет победить их: пригодятся даже те самые таблетки, которые он предусмотрительно не глотал. Но победа оборачивается апокалипсисом в торжественном, жутком и необъяснимом финале.

Но самое жуткое в фильме это, конечно, не чудища, а то, как Люциан подолгу всматривается в зеркало или листает пустые, абсолютно пустые страницы своего дневника.