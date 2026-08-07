В аэропорту Сочи оформили вывоз за рубеж 383 животных

В международном аэропорту Сочи с начала 2026 года оформили 383 ветеринарных сертификата на вывоз домашних животных за границу. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора на 1 августа, документы получили владельцы 240 собак и 143 кошек.

Животные сопровождали владельцев при поездках в 18 стран. Наибольшее количество ветеринарных сертификатов оформили для вылета в Турцию, Грузию и Сербию. В страны Евросоюза отправились 10 питомцев. Только в Грузию вместе с владельцами вылетели 46 животных.

Также ветеринарные документы подготовили для домашних животных, направлявшихся в Израиль, Таиланд, США, Вьетнам, ОАЭ и Китай.

Перед вывозом специалисты Россельхознадзора провели клинический осмотр всех животных, проверили ветеринарные паспорта, сопроводительные документы и результаты лабораторных исследований. По итогам проверок все питомцы были признаны клинически здоровыми и имели необходимые прививки против бешенства и других инфекционных заболеваний.

Информация о правилах перевозки животных-компаньонов также размещена на сайте Россельхознадзора.

Мария Удовик