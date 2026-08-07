В Сочи обновили информацию о наличии топлива на АЗС

По состоянию на 09:00 7 августа в Сочи работают 52 автозаправочные станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 доступен на 14 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 37. Дизельное топливо имеется на 44 АЗС, сжиженный газ — на 12 станциях.

Одновременно сохраняются ограничения на отдельных сетевых заправках. На 12 АЗС «Лукойл» топливо отпускают только по топливным картам. Аналогичный порядок действует и на двух автозаправочных станциях «Роснефти», где приобрести горючее также можно исключительно по топливным картам.

На автозаправочных станциях «Роснефти» продолжают действовать лимиты на отпуск топлива. Для одного автомобиля можно приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. Для станций, расположенных вдоль автомобильных трасс, ограничения увеличили до 50 литров бензина и 300 литров дизельного топлива на одну машину.

На автозаправочных станциях «Лукойл» максимальный объем отпуска составляет до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на один автомобиль.

По информации городских служб, еще две автозаправочные станции временно приостановили отпуск топлива. Кроме того, четыре АЗС находятся на плановом ремонте.

Жителей и гостей курорта попросили не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Информацию об изменении ситуации с обеспечением автозаправочных станций пообещали публиковать дополнительно.

Ранее в Сочи сообщали о постепенной стабилизации ситуации с обеспечением топливом. В городе продолжают ежедневно публиковать оперативные сведения о работе автозаправочных станций, наличии основных видов топлива и действующих ограничениях на его отпуск.

Мария Удовик