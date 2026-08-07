Жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах 7 августа

В акватории Сочи 7 августа состоятся учебные стрельбы. Об этом сообщили городские службы. Военные проведут тренировочные мероприятия в акватории Морского порта Сочи в несколько этапов в течение дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, стрельбы пройдут до 13:00, затем в 17:20, а также с 20:00 до 23:00. Перед началом мероприятий организуют речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие, отметив, что подобные тренировки проводят в рамках отработки действий военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в период с 20:00 мск 6 августа до 08:00 мск 7 августа силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа. По информации ведомства, их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Тульской областями, Краснодарским и Пермским краями, республиками Крым, Татарстан и Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

Накануне также сообщалось, что в Краснодаре во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения ввели для того, чтобы исключить раскрытие мест расположения Вооруженных сил РФ и предотвратить возможные повторные атаки на военные и гражданские объекты. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик