Сочи с начала года принял более 4 млн туристов

С начала 2026 года Сочи принял более 4 млн туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По данным мэрии, летний курортный сезон в Сочи достиг пика и проходит в штатном режиме. За последние две недели удалось нормализовать ситуацию с топливом и ликвидировать очереди на АЗС, коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Ежедневно мониторинговые группы обследуют пляжи, особое внимание уделяют незакрепленным участкам с предупреждающими табличками. За две недели составили девять протоколов за купание в запрещенных местах, два — за нарушение этических норм, двух нарушителей доставили в полицию.

Специалисты администрации провели 27 рейдов по выявлению нарушений при перевозке пассажиров автомобилями повышенной проходимости, обследовали более 340 машин, к ответственности привлекли 217 водителей, на спецстоянку поместили 39 автомобилей за нелегальную деятельность, еще 43 — за нечитаемые VIN-номера.

Пресечено восемь нарушений, связанных с незаконной торговлей алкоголем, изъято 1,9 тыс. л контрафакта, в Роспотребнадзор направили материалы по двум фактам использования кальянов в заведениях.

Продолжаются профилактические меры в условиях особого противопожарного режима: мобильные группы провели 350 подворовых обходов, составили шесть протоколов за сжигание. Эпидситуация стабильна, на пляжах транслируют аудиоролики о безопасности, инспекторы ГИМС за две недели оформили 69 протоколов за нарушения на маломерных судах.

В лесной зоне находятся 29 зарегистрированных тургрупп, на маршрутах размещены аншлаги с телефонами службы спасения и напоминанием о необходимости регистрации в МЧС перед походом.

Мария Удовик