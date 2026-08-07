Отстраненный за допинг Антон Заболотный присоединился к «СКА-Ростов»

Нападающий Антон Заболотный пополнил состав медийного футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети медийного ФК «СКА Ростов-на-Дону» Фото: соцсети медийного ФК «СКА Ростов-на-Дону»

Накануне, 6 августа, нападающий сообщил, что его отстранили на полгода за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация, которая не распространяется на матчи Медиалиги, завершится в середине января.

Прошлый сезон 35-летний форвард провел в «Спартаке», в составе которого стал обладателем Кубка России. В июне он покинул клуб по истечении срока контракта. Вместе с петербургским «Зенитом» нападающий стал чемпионом России. В период выступления за столичный ЦСКА он завоевал кубок страны. На протяжении карьеры Антон Заболотный также представлял «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», «Сочи», подмосковные «Химки» и сборную России.

Константин Соловьев