В Сочи продолжают стабилизировать расписание авиарейсов

Аэропорт Сочи продолжает работу без ограничений после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства. Воздушная гавань обслуживает рейсы в порядке очередности и совместно с авиакомпаниями продолжает восстанавливать регулярное расписание полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По состоянию на 09:00 мск с начала суток аэропорт обслужил 45 рейсов на прилет и 46 рейсов на вылет. За это время через терминал прошли 12 тыс. пассажиров, прибывших в Сочи и вылетевших из него.

По решению авиакомпаний четыре воздушных судна продолжают находиться на запасных аэродромах.

В аэропорту отметили, что после снятия временных ограничений одновременно обслуживают большое количество рейсов. В связи с этим время ожидания выдачи багажа может увеличиться.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт. Кроме того, актуальную информацию о выполнении рейсов советуют отслеживать по аудиообъявлениям в терминале, на электронных табло и информационных экранах, а также на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи.

В аэропорту сообщили, что совместно с авиакомпаниями продолжают работу по скорейшей стабилизации регулярного расписания полетов. Обслуживание рейсов ведется в непрерывном режиме в порядке очередности.

Ранее в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на использование воздушного пространства, из-за которых авиакомпании корректировали расписание. После их отмены воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов без ограничений и продолжает поэтапно возвращаться к штатному графику работы.

Мария Удовик