ООН оценила ситуацию с безопасностью судоходства в Черном море

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил недавние атаки украинских беспилотников на российские регионы, в результате которых, по имеющимся данным, погибли мирные жители и получила повреждения гражданская инфраструктура. Об этом на брифинге сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По его словам, Антониу Гутерриш также осудил ракетные и беспилотные удары по Киеву и другим городам Украины. В ООН заявили, что атаки на российские регионы, по имеющейся информации, привели к жертвам среди гражданского населения и ущербу объектам гражданской инфраструктуры.

Фархан Хак сообщил, что генеральный секретарь ООН призвал стороны к деэскалации конфликта, немедленному прекращению огня и поиску мирного урегулирования в соответствии с международным правом.

Кроме того, в ООН выразили обеспокоенность рисками для судоходства в акватории Черного моря.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что российские удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины.

6 августа Министерство иностранных дел России вновь заявило о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и обратилось с соответствующим призывом к США. В ведомстве подчеркнули, что Россия сохраняет открытость к переговорам, однако при этом необходимо учитывать законные интересы страны и действующее российское законодательство, включая вопросы безопасности.

23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, при возможном переговорном процессе необходимо учитывать договоренности, достигнутые в Анкоридже, а также реальную ситуацию на земле.

Мария Удовик