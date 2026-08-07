Более 480 беспилотников уничтожили над Черным морем и регионами России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над акваторией Черного моря в ходе отражения атак днем 6 августа и в ночь на 7 августа. По данным военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны за два временных периода перехватили и уничтожили в общей сложности 484 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, часть из которых ликвидировали над Черным морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По информации Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 мск 6 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Позднее военное ведомство сообщило об отражении новой атаки. В период с 20:00 мск 6 августа до 08:00 мск 7 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным Минобороны, ночью беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской и Тульской областями, Краснодарским и Пермским краями, Республикой Крым, Республиками Татарстан и Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

Накануне сообщалось, что в Краснодаре обнаружили фрагменты беспилотного летательного аппарата. Их нашли во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения ввели, поскольку публикация таких материалов может раскрыть расположение Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты, а также создать угрозу жизни и здоровью людей. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик