«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание полетов из-за продолжительных ограничений на работу аэропорта Сочи и ухода части воздушных судов на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным компании, ряд рейсов был задержан или отменен в связи с ограничениями на вылет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи.

В «Победе» отметили, что службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая пассажиров информацией и необходимым обслуживанием в соответствии с федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами перевозчика.

Вячеслав Рыжков