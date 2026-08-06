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«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания «Победа» внесла изменения в расписание полетов из-за продолжительных ограничений на работу аэропорта Сочи и ухода части воздушных судов на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным компании, ряд рейсов был задержан или отменен в связи с ограничениями на вылет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи.

В «Победе» отметили, что службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая пассажиров информацией и необходимым обслуживанием в соответствии с федеральными авиационными правилами и внутренними стандартами перевозчика.

Вячеслав Рыжков

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