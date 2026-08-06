Количество желающих вернуться в Ростовскую область выросло на 28%

В первом полугодии 2026 года отделения полиции в Ростовской области приняли 389 заявлений иностранных граждан на участие в программе репатриации. Это на 28% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виктор Марунчак.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе количество поступивших заявлений от иностранцев на получение российского гражданства снизилось на 22%. Это связано с ужесточением законодательства и увеличением числа проверок.

Количество выданных в регионе иностранцам трудовых патентов сократилось на 25%, до 3,8 тыс.

Наталья Белоштейн, Кристина Федичкина