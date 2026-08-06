На Дону качество зерна нового урожая оценено как высокое

По данным на 3 августа 2026 года, специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обследовали 7,2 млн т пшеницы, что составляет более половины валового сбора нового урожая. В ходе работы было отобрано 6,3 тыс. проб и проведено 115,9 тыс. исследований. Качество зерна нового урожая оценено как высокое. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Результаты испытаний демонстрируют высокий уровень качества донской пшеницы. Доля продовольственной пшеницы в урожае 2026 года составляет почти 82%. Из обследованного объема к 3 классу отнесено 33,8% зерна (2,4 млн т), к 4 классу — 48% (3,5 млн т), 5 классу — 18,2% (1,3 млн т). Продукции, не соответствующей нормативам ГОСТ, не выявлено.

Заведующая испытательной лабораторией Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Виктория Костина отметила, что зерно характеризуется как здоровое и качественное. В частности, средние показатели зерна 3 класса таковы: массовая доля клейковины — 24,5%, ИДК — 81,8 ед., массовая доля белка — 14,5%, число падения — 357 сек., стекловидность — 45%, натура — 783 г/л, влажность — 10,3%.

Как пояснила эксперт, зерно оценивают по ряду ключевых показателей: цвету, запаху, количеству и качеству клейковины, содержанию белка, натуре, влажности, стекловидности, зараженности вредителями, наличию примесей и другим характеристикам. На основании этих данных определяется класс зерна, что помогает производителям оценить качество выращенного продукта, а переработчикам — спрогнозировать качество будущей муки.

Все данные о результатах лабораторных испытаний вносятся в федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки — ФГИС «Зерно». Эта централизованная база данных позволяет отслеживать все этапы производства зерна.

Государственный мониторинг пшеницы (как твердой, так и мягкой) на Дону проходит с 21 июня по 30 ноября 2026 года. Услуга предоставляется сельхозтоваропроизводителям на безвозмездной основе. Всего специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» планируют провести более 200 тыс. исследований потребительских свойств нового урожая.

Наталья Белоштейн