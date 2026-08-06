В Ярославле устроивший стрельбу на остановке уклонист получил 14 лет заключения

Ярославский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы военнослужащего, самовольно оставившего место службы и устроившего стрельбу на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия стрельбы на остановке

Фото: Денис Пырлог, Telegram-канал Последствия стрельбы на остановке

Фото: Денис Пырлог, Telegram-канал

Как установил суд, подсудимый стрелял из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу водителя троллейбуса, остальные — по частям транспортного средства. Вред, нанесенный водителю, оценили как легкий.

Военнослужащего признали виновным в совершении четырех преступлений. Он был осужден по статьям о самовольном оставлении части, хулиганстве и вандализме. Суд назначил уклонисту 12 лет лишения свободы и штраф 25 тыс. руб. Однако к данному наказанию была добавлена неотбытая часть по прошлому приговору.

Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимый ранее был освобожден от отбывания наказания из-за заключения контракта о прохождении военной службы в период мобилизации. Окончательно уклонисту назначили 14 лет заключения. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

В суде не назвали дату инцидента. О стрельбе по троллейбусу и водителю сообщал глава «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог 5 мая 2025 года. Он рассказывал, что пассажир «не хотел оплачивать проезд или предъявлять подтверждение оплаты», нагрубил женщине-водителю, затем последовали выстрелы. Позже господин Пырлог сообщил, что злоумышленник выявлен. Им оказался ранее судимый житель Ярославля.

Алла Чижова