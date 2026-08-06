В Ярославле перекрыли выезд из города после атаки БПЛА

Ярославская область в ночь на 6 августа подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Михаил Евраев в 2:47.

В 1:11 Росавиация закрыла ярославский аэропорт, в 2:35 была объявлена беспилотная опасность. Губернатор сообщил, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. В 5:00 Михаил Евраев добавил, что в связи с введенным перекрытием внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

«Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и ул. Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала»,— написал Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что изменения в движение маршрутов вводятся оперативно с учетом имеющихся ограничений. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по обеспечению безопасности.

Антон Голицын