В четырех районах Ростовской области введен режим ЧС

В Ростовской области с 18:00 5 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Волгодонском районах. Решение связано с необходимостью ликвидации последствий урагана 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Муниципалитеты оценили размер нанесенного ущерба, но собственных ресурсов для ликвидации последствий у них недостаточно. Чтобы оказать поддержку, решено задействовать средства резервного фонда областного бюджета — для этого и вводится региональный режим ЧС. При этом метеообстановка не ухудшилась, и риска повторного стихийного бедствия нет.

Глава региона поручил профильным министерствам проверить документацию от муниципалитетов, отражающий ущерб, понесенный жителями, главам подвергшихся стихии районов — организовать ремонт крыш в частных домах, многоэтажках и на объектах социальной инфраструктуры. Каждому пострадавшему должна быть предоставлена финансовая поддержка.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», во время урагана 25 июля в регионе один человек погиб и 28 пострадали. Без электричества находились 15 муниципалитетов.

Наталья Белоштейн