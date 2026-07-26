Штормовое испытание

Днем 25 июля на Ростовскую область обрушился ураганный ветер с ливнями, с грозой и, местами, градом. Один человек погиб и 28 пострадали. К настоящему времени в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок. Всего за медицинской помощью по области накануне обратился 51 человек. Без света остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона — в том числе Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и другие города. Получили повреждения здания, автомобили, количество поваленных деревьев исчисляется сотнями. По данным властей, идет оперативное устранение последствий: электро- и водоснабжение планируется восстановить в полной мере в ближайшее время.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

Без света из-за стихии остались по меньшей мере 15 муниципалитетов региона: Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также Азовский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий и Мясниковский районы. Из-за отключений электроэнергии нарушилась работа водопроводного оборудования. Перебои водоснабжения зафиксировали в нескольких районах Ростова-на-Дону, а также в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азовее, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Число поваленных деревьев исчисляется сотнями.

Шторм в Ростовской области нарушил электроснабжение в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Проблемы с электричеством наблюдаются в городах Батайск, Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском, Белокалитвинском и Красносулинском районах. Повреждены высоковольтные линии электропередачи, обесточены трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях. Муниципальные режимы ЧС введены в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, режим повышенной готовности — в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском и Азовском районах.

К ликвидации последствий непогоды привлечены силы АО «Донэнерго» и филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго»: 182 аварийно-восстановительные бригады, 603 человека и 205 единиц техники. Дополнительно в регион прибыли 20 бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного восстановления энергоснабжения.

Без водоснабжения остаются более 42 тысяч жителей Ростовской области. Перебои зафиксировали в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском и Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты и Азов и хуторе Задонье. На всех объектах ведутся восстановительные работы.

В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные, снабжающие горячей водой ряд городских районов. Специалисты устраняют аварии в круглосуточном режиме.

Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, водоснабжение будет восстановлено после возобновления электроснабжения. Жителей региона призвали отслеживать ситуацию в официальных источниках.

К моменту, когда шквалистый ветер уже бушевал на территории региона, от ростовского Гидрометцентра поступило уточнение объявленого ранее штормового предупреждения. Так, до конца суток 25 июля, в течение суток 26 июля, ночью и утром 27 июля местами в Ростовской области ожидался комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 24-29 метров в секунду, а также в отдельных районах очень сильные дожди и ливни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

Из-за ураганного ветра повреждено несколько энергообъектов, а также зафиксированы перебои в водоснабжении. Шесть районов Ростова-на-Дону остались без света и стабильного водоснабжения. 18 отключений высоковольтных линий выявили в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. К восстановлению энергоснабжения привлекли 31 бригаду ресурсоснабжающих организаций.

Обрушившийся на Ростов шквал спровоцировал более сотни ЧП. К настоящему времени специалисты ликвидировали последствия 26 происшествий, продолжается устранение разрушений и восстановление еще на 73 объектах. Всю ночь работали шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов и ресурсоснабжающих организаций. В первую очередь с проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев. представляющие опасность.

Во время шторма в Ростове-на-Дону, по официальным данным, погиб человек, еще 13 пострадали. Семерых из пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ростовской области ураганным ветром повалены деревья

Фото: Мария Хоперская В Ростовской области ураганным ветром повалены деревья

Фото: Мария Хоперская

Непогода отразилась и на транспортном сообщении. Шторм, обрушившийся на Ростовскую область 25 июля, привел к аварийному отключению тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. В результате в пути задержались 89 пассажирских поездов, максимальное опоздание составляет до 8 часов. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Пассажиров, чьи поезда задержаны более чем на четыре часа, обеспечивают питанием. Об изменениях в движении пассажиров уведомляют по СМС.

По обновленным данным, число задержанных из-за непогоды в Ростовской области поездов возросло до 111. Об этом сообщили в ОАО «Российские железные дороги». Максимальное время опоздания составляет семь часов. Восемь ранее задержанных составов уже прибыли на конечные станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за непогоды в регионе повреждено несколько энергообъектов, нарушено транспортное сообщение

Фото: Мария Хоперская Из-за непогоды в регионе повреждено несколько энергообъектов, нарушено транспортное сообщение

Фото: Мария Хоперская

К ликвидации последствий стихии привлекли более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники. В настоящее время работа тяговых подстанций возобновлена, основные повреждения инфраструктуры устранены.

В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. На маршрут №2 вышли две машины. Они двигаются на автономном ходу. С вечера 25 июля трамвайные маршруты не обслуживаются.

«Аварийные службы, несмотря на сохраняющиеся крайне негативные погодные условия, максимально задействованы в восстановительных работах. Водоснабжение уже частично возобновлено в Ростове. В остальных городах и районах работа продолжается. Все восстановительные работы держим на контроле»,— отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

К 14:16 26 июля в городе ввели режим ЧС. По обновленным данным, ураганный ветер повалил в городе более тысячи деревьев. На данный момент устранены последствия падения 132 деревьев, остальные случаи находятся в работе. Число пострадавших горожан выросло до 28.

«К ликвидации последствий привлечены 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники. Дополнительно задействованы 6 расчётов спасателей городской поисково-спасательной службы, 3 расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов и 25 единиц спецтехники»,— сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Мария Хоперская