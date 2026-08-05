Инвестиционный портфель Сочи превышает 700 млрд рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что курорт продолжит работу по привлечению инвестиций в рамках задачи, поставленной губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым перед муниципалитетами региона. Речь идет о сохранении и расширении мер поддержки бизнеса в условиях текущих экономических вызовов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По словам господина Прошунина, инвестиционный портфель Сочи на сегодняшний день составляет 705 млрд руб. и включает 62 крупных проекта. Курорт, как отметил глава города, является одним из основных участников инвестиционной программы Краснодарского края.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу увеличить объем привлеченных в регион инвестиций до 2 трлн руб. к 2030 году. По его словам, инвестиционная активность остается одним из ключевых условий экономического роста, наполнения бюджета и реализации социальных программ.

Кондратьев отметил, что действующая в крае система поддержки инвесторов уже показала эффективность: в 2024–2025 годах объем инвестиций в экономику региона превысил 1 трлн рублей, что вдвое больше уровня 2020 года. При этом в условиях конкуренции между регионами за капитал необходимо не только сохранять действующие льготы, субсидии и преференции, но и повышать доверие бизнеса.

По итогам 2025 года Краснодарский край занял четвертое место в России по уровню инвестиционной привлекательности. Власти региона рассчитывают продолжить наращивание инвестиционной активности за счет новых проектов и развития инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков