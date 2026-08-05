Сбербанк подаст иск о банкротстве оператора сети АЗС «ЕвроТранс»

Сбербанк (MOEX: SBER) намерен обратиться в арбитражный суд для признания банкротом оператора сети автозаправочных станций «ЕвроТранс». Заявление банка опубликовано на «Федресурсе».

В заявлении Сбербанк выступает кредитором, «ЕвроТранс» — должником. Ранее о планах подать иск о банкротстве «ЕвроТранса» сообщил банк «Россия».

Финансовые трудности «ЕвроТранса» начались в апреле, когда компания не выплатила купоны держателям народных облигаций. По состоянию на начало августа у «ЕвроТранса» не выплачены купоны по четырем выпускам облигаций на общую сумму 168,4 млн руб. С начала года после череды технических дефолтов акции компании потеряли в стоимости более 70%.

«ЕвроТранс» владеет сетью из 57 АЗС под брендом «Трасса». В активы компании также входит парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня, четыре ресторана и сеть точек электрозарядки.

Подробнее о финансовой ситуации в компании — в материале «Ъ» «В безответном долгу».