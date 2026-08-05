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«ЕвроТранс» допустил еще четыре техдефолта по купонным платежам

«ЕвроТранс» (владеет АЗС «Трасса») зафиксировал четыре новых технических дефолта. Компания вновь не смогла выплатить купоны по своим облигациям в срок, указано на сайте раскрытия информации.

Купонные платежи по выпускам облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 «ЕвроТранс» должен был направить 3 августа. Совокупный объем невыплаченных купонов достигает 168,4 млн руб.

Финансовые трудности в компании начались еще в апреле. «ЕвроТранс», в частности, просрочил несколько платежей по «народным облигациям». 23 июля Банк «Россия» объявил о намерении подать иск о признании компании банкротом.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года акции «ЕвроТранса» на Мосбирже упали на 14% из-за уведомления компании о технических дефолтах по нескольким выпускам облигаций. Проблемные бумаги включали облигации серии 01 с невыплаченными купонами на 75,6 млн руб., выпуск 002Р-02 с долгом в 10,2 млн руб. и просроченный платеж в размере 41,1 млн руб. по серии БО-001Р-03. Эти события усилили давление на котировки, так как технические дефолты по купонам «ЕвроТранса» становятся системными.

Банк «Россия» 23 июля 2026 года заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве «ЕвроТранса». На эту дату у компании оставались невыплаченные купоны по четырем выпускам облигаций на общую сумму 169 млн руб. Акции «ЕвроТранса» после этого заявления упали еще на 15,5%, а с начала 2026 года их стоимость снизилась более чем на 70% из-за череды технических дефолтов.

Ранее, 2 июля 2026 года, «ЕвроТранс» допустил техдефолт, переведя лишь часть средств (0,86 руб. вместо 20,55 руб.) для выплаты 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Компания вышла из этого технического дефолта 6 июля 2026 года, полностью исполнив обязательства по выплате. Однако проблемы с обслуживанием долга у «ЕвроТранса» начались с апреля 2026 года, включая неисполнение обязательств по выкупу «народных облигаций» и цифровых финансовых активов.

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