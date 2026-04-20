В безответном долгу

Длительная задержка с выкупом «народных» (с упрощенной эмиссией) облигаций «Евротрансом» привела к обновлению исторических минимумов по котировкам ценных бумаг компании. Учитывая то, что «народные» облигации не имеют вторичного обращения, средства инвесторов фактически были заблокированы эмитентом, отмечают эксперты. Чтобы сохранить доверие к этим бумагам, необходимо предоставить их владельцам такую же защиту, как и держателям классических облигаций.

20 апреля стоимость акций «Евротранса» на торгах Московской биржи обновила исторический минимум, достигнув отметки 71,5 руб. Даже с учетом небольшой коррекции на вечерних торгах до 72 руб. это на 13,5% ниже закрытия предыдущего дня. За две недели акции подешевели на треть. Котировки многочисленных выпусков облигаций к настоящему времени откатились до значений 34–60% от номинала, в результате чего их доходность взлетела до 75–265% годовых.

Очередная волна игры на понижение накрыла ценные бумаги компании после сообщений о том, что инвестплатформа «Финуслуги» зафиксировала неисполнение заявок на выкуп «народных» облигаций компании с 10 апреля. Всего на маркетплейсе размещены два выпуска таких облигаций на сумму около 6 млрд руб.

Инвесторы могут приобретать «народные» облигации на «Финуслугах» (входит в группу Московской биржи) напрямую через личный кабинет (то есть без посредников). Такие облигации не имеют вторичного рынка, но инвестор может потребовать выкуп, не дожидаясь даты погашения. «Евротранс» — один из крупнейших в России топливных операторов. Главный его актив — около 60 АЗС под брендом «Трасса».

Накануне Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в ЦБ и на Московскую биржу обращение (с ним ознакомился “Ъ”), где отметила, что регулярно получает сообщения граждан по поводу невыкупа ценных бумаг со стороны эмитента, квалифицировав такое поведение эмитента «прямой дискредитацией идеи "народных" облигаций». «Сейчас деньги граждан оказались фактически заморожены в одностороннем порядке»,— констатирует АВО. В Банке России заявили, что обращение получено и будет рассматриваться в установленном порядке. В «Финуслугах» отметили, что уведомили ЦБ о сложившейся ситуации. Также маркетплейс направил официальные письма в «Евротранс» «с требованием о погашении обязательств перед клиентами маркетплейса, а также о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций». В «Евротрансе» не ответили на запрос “Ъ”.

Это не первый раз, когда «Евротранс» не выполнил обязательства по ценным бумагам в срок. В середине марта компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных» облигаций, а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям (см. “Ъ” от 8 апреля). По данным Rusbonds, объем выпущенных облигаций «Евротранса» составляет около 30 млрд руб.

Как указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, соотношение чистый долг/EBITDA, по данным МСФО за 2024 год, составляет 2,3, что является некритичным. Однако, по словам эксперта, «Евротранс» не имеет свободного денежного потока из-за высоких капитальных затрат и снижающегося операционного денежного потока, «поэтому единственным вариантом для погашения текущих обязательств для компании является привлечение нового долга». На компанию давят и корпоративные факторы, такие как отзыв кредитных рейтингов со стороны НКР и НРА, судебные иски к ней и ее дочерней компании (суммарно на 11,5 млрд руб.), а также «молчание самого эмитента», отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Участники рынка опасаются, что вскоре за «техническими сбоями» последует реальная невозможность компании обслуживать облигационный долг. «Есть вероятность, что эмитент не сможет обслуживать свой публичный долг»,— отмечает председатель совета АВО Александр Беркунов.

Случай с «народными» облигациями «Евротранса» показывает, что «для розничного инвестора этот инструмент может выглядеть простым и почти безопасным продуктом, но главная угроза — невыплаты долга со стороны эмитента — остается», отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Необходимо обеспечить механизм выдачи владельцам облигаций юридически значимых документов, включая бумаги, подтверждающие неисполнение эмитентом обязательств, рассмотреть вопрос о создании на платформе сервиса сопровождения пострадавших инвесторов, а также решить вопрос о внедрении института представителя владельцев облигаций для будущих выпусков «народных» облигаций, считает Александр Беркунов.

Андрей Ковалев