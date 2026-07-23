Банк «Россия» подаст иск о банкротстве оператора сети АЗС «ЕвроТранс»

Банк «Россия» намерен обратиться в арбитражный суд для признания банкротом оператора сети автозаправочных станций «ЕвроТранс». Заявление банка опубликовано на «Федресурсе».

В сообщении банк выступает кредитором, «ЕвроТранс» — должником. По данным на 23 июля, у «ЕвроТранса» не выплачены купоны по четырем выпускам облигаций на 169 млн руб. Всего в обращении у компании семь выпусков облигаций.

Акции «ЕвроТранса» после сообщения банка упали на 15,5%, до 37 руб. за бумагу — данные на 09:58 мск. С начала 2026 года после череды технических дефолтов акции «ЕвроТранса» потеряли в стоимости более 70%.