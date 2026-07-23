Банк «Россия» подаст иск о банкротстве оператора сети АЗС «ЕвроТранс»
Банк «Россия» намерен обратиться в арбитражный суд для признания банкротом оператора сети автозаправочных станций «ЕвроТранс». Заявление банка опубликовано на «Федресурсе».
В сообщении банк выступает кредитором, «ЕвроТранс» — должником. По данным на 23 июля, у «ЕвроТранса» не выплачены купоны по четырем выпускам облигаций на 169 млн руб. Всего в обращении у компании семь выпусков облигаций.
Акции «ЕвроТранса» после сообщения банка упали на 15,5%, до 37 руб. за бумагу — данные на 09:58 мск. С начала 2026 года после череды технических дефолтов акции «ЕвроТранса» потеряли в стоимости более 70%.
Уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве публикуются кредиторами на Федресурсе в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Это обязательная процедура, которая предоставляет должнику возможность урегулировать задолженность до начала судебного разбирательства. Однако иногда кредиторы используют такие уведомления как инструмент давления, чтобы стимулировать должников к погашению долга, а не с целью реального инициирования процедуры банкротства.
В целом, количество сообщений от кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве корпоративных должников значительно возросло, что свидетельствует о продолжающемся тренде к увеличению числа корпоративных банкротств. Например, за январь-сентябрь 2021 года количество таких сообщений составило 24,23 тыс., что на 26,4% выше показателей аналогичного периода 2020 года.