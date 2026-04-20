Акции «ЕвроТранса» упали на 10% после невыплаты по «народным облигациям»

Акции ПАО «ЕвроТранс» (владелец сети АЗС «Трасса») на торгах Московской биржи к 18:56 снизились на 10,66% — до 74,6 руб. за штуку. Резкое падение котировок связано с обращением Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в Центробанк и на Мосбиржу из-за невыплаты компанией по «народным облигациям». Эту информацию позднее подтвердила «РБК Инвестициям» платформа «Финуслуги».

Народные облигации — это особый тип бумаг, который можно приобрести на «Финуслугах». Эмитенты продают облигации держателям напрямую через личный кабинет платформы. При этом бумагами не торгуют на бирже, из-за чего их цена не зависит от ситуации на рынке, а вернуть вложенные деньги можно не дожидаясь даты погашения.

Неделю назад «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвали кредитные рейтинги «ЕвроТранса» из-за рисков при покупке акций компании. «ЕвроТранс», в частности, допустил технический дефолт при выплате купона по облигации серии БО-001Р-07. В компании объясняли задержку в перечислении денег ошибкой в расчетах их общей суммы.