Тела убитых в Таиланде россиян передали родственникам

Власти Таиланда закончили следственные процедуры по делу об убийстве двух российских туристов — 22-летней девушки и ее несовершеннолетнего брата. Их тела передали семье, заявил ТАСС их родственник Константин.

Церемония прощания с погибшими пройдет 6 августа. Во время мероприятия также почтут память тайской семьи из трех человек, которых убили те же преступники.

22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали в Паттайе 26 июля. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Фанг. Мужчины признались в убийстве и объяснили, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог. Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов после убийства россиян.