Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов после убийства россиян

Убийство в Таиланде двоих россиян ударило по имиджу страны как туристического направления, заявил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу. По его словам, власти усилят безопасность туристов после этого инцидента.

Господин Пхуангкеткеу рассказал, что он и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун звонили российскому послу в день обнаружения тел убитых брата и сестры. «Это был шок для каждого тайца, когда мы услышали (об убийстве.— "Ъ")... И премьер-министр, и я сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить свои соболезнования»,— заявил глава МИДа (цитата по ТАСС).

Премьер Таиланда побывал на месте преступления в Паттайе. Он распорядился «принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов». Подробности этих мер глава МИД не привел. «Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов... Мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов»,— добавил министр.

22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат пропали 26 июля, их мотоцикл нашли разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури. Подозреваемые в убийстве на допросе рассказали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Подозреваемые арестованы, суд отказался отпускать их под залог.