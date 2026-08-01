Суд Паттайи отказал обвиняемым в убийстве россиян в освобождении под залог

Суд Паттайи отказался освободить под залог Понга и Тхонга, обвиняемых в убийстве пяти человек, в числе которых были 22-летняя россиянка и ее несовершеннолетний брат. Об этом сообщило тайское издание Thai Rath.

1 августа состоялось первое слушание по делу об убийстве двух россиян. Арестованных мужчин также обвиняют в ограблении с применением огнестрельного оружия, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ходатайство защиты об освобождении под залог было отклонено.

Россияне пропали утром 26 июля, позднее их мотоцикл нашли разобранным на части и закопанным в районе кладбища в провинции Чонбури. Понга и Тхонга арестовали при попытке сбежать в другую страну. Оба признались в убийстве. По словам обвиняемых, они хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Злоумышленники сначала застрелили брата, после чего забили до смерти его сестру. Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун напомнил, что в Таиланде «сохраняется смертная казнь, и правительство готово обеспечить ее реальное исполнение... в отношении особо опасных рецидивистов».