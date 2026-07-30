В Таиланде назвали новых причастных к исчезновению брата и сестры из России

Полиция Таиланда задержала двоих подозреваемых по делу об исчезновении в Паттайе двух россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата. Имена еще двоих возможных соучастников также установлены. Поиски пропавших продолжаются с привлечением дронов и служебных собак.

Уроженцы Тюмени переехали в Таиланд в 2021 году. Рано утром 26 июля девушка написала сообщение матери: они с братом поехали в круглосуточный магазин и заметили, что за ними следят подозрительные люди. После этого связь с братом и сестрой пропала. Вчера их мотоцикл Honda нашли разобранным и закопанным на кладбище в пригороде.

По делу задержаны двое мужчин — Суэа Хой и Фанг, пишет портал Siamrath. Также разыскиваются некие Понг и Тонг. Первый, по данным Thai PBS, — бездомный. Второй — рецидивист, недавно освободившийся из тюрьмы. Родственники Понга описали его как вспыльчивого человека. Мужчина был судим за покушение на убийство, незаконный оборот оружия и похищение ребенка.

Поиски пропавших россиян и возможных улик, связанных с их исчезновением, 30 июля были осложнены из-за начавшегося ливня. Следователи опасаются, что дождь может смыть следы — в поисках задействованы служебные овчарки K9, указывает Thaich8. Также к поисковой операции присоединились волонтеры и местные жители.