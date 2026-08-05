В Шовгеновском районе Адыгеи ремонтируют двухкилометровый участок дороги

В Шовгеновском районе Республики Адыгея продолжается ремонт двухкилометрового участка региональной дороги Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводят на одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Адыгею с Краснодарским краем и Карачаево-Черкесией, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На объекте уже завершили фрезерование старого дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя. Сейчас специалисты укладывают верхний слой асфальтобетона. После этого подрядчик укрепит обочины и нанесет дорожную разметку.

Власти отмечают, что участок используется не только местными жителями, но и транзитным транспортом, включая грузовые автомобили и межрегиональные пассажирские маршруты. Обновление дороги должно повысить безопасность движения и улучшить транспортную связь между регионами юга России.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Ремонт проводят на основе современных требований к качеству дорожного строительства.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2026 году отремонтируют 8,4 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. На эти цели выделят свыше 400 млн руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы направлены на улучшение транспортной доступности и повышение качества медицинской помощи жителям республики. Как отметили власти республики, обновленные дороги сократят время в пути до больниц, обеспечат бесперебойный проезд скорой помощи и повысят безопасность движения.

Анна Гречко