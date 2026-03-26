В Адыгее в 2026 году отремонтируют 8,4 км дорог к медучреждениям

В Адыгее в 2026 году отремонтируют 8,4 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. На эти цели выделят свыше 400 млн руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Работы направлены на улучшение транспортной доступности и повышение качества медицинской помощи жителям республики. Как отметили в пресс-службе ведомства, обновленные дороги сократят время в пути до больниц, обеспечат бесперебойный проезд скорой помощи и повысят безопасность движения.

В Майкопе отремонтируют ул. Госпитальную от ул. Крылова до ул. Пушкина, которая ведет к центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В столице Адыгеи уже завершили ремонт 900-м участка по ул. Жуковского — дороги к Диагностическому центру республиканской клинической больницы.

Центр является современным многопрофильным учреждением, оснащенным высокотехнологичным оборудованием для лабораторной диагностики, ультразвуковых исследований, рентгенологических и томографических обследований, функциональной диагностики и консультативного приема специалистов.

Кроме того, строители отремонтируют два объекта регионального значения: участок трассы «Даховская — Новопрохладное» протяженностью 6,5 км и участок автодороги «Красногвардейское — Уляп — Зарево» длиной 754 м. Эти дороги обеспечивают доступ к фельдшерско-акушерским пунктам в сельской местности.

Ремонт позволит обеспечить оперативный доступ к медицинской помощи, сократить время прибытия экстренных служб и снизить транспортную изолированность сельских населенных пунктов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2026 году запланирован капитальный ремонт четырех мостов общей протяженностью более 160 пог. м. Работы затронут мост через реку Улька на дороге Белореченск—Гиагинская—Дружба в Гиагинском районе, мост через реку Фарс на подъезде к хутору Карцеву в том же районе, мост через реку Чехрак на трассе Дружба—Егерухай в Кошехабльском районе и мост через реку Улька на автодороге Майкоп—Гиагинская—Псебай—Зеленчукская—Карачаевск в Шовгеновском районе.

Анна Гречко