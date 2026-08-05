Рыба теряет потенциал

В Ростовской области почти вдвое сократился объем отгруженной продукции в одном из самых успешных секторов АПК региона — рыболовства и рыбоводства. Результат первой половины 2026 года составил 2,5 млрд руб. против 4,9 млрд руб. годом ранее. В качестве главных причин сокращения объемов опрошенные эксперты назвали урезание господдержки, дефицит кадров и слабый менеджмент целого ряда предприятий отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В январе-мае 2026 года объем отгруженной продукции предприятий рыболовства и рыбоводства Дона составил 2,5 млрд руб. Информация об этом содержится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, который подготовило ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр» (документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов»). По данным мониторинга, за первые пять месяцев 2025 года предприятия отрасли отгрузили продукции на 4,9 млрд руб. То есть, за аналогичный период 2026 года показатель почти вдвое меньше.

Рыболовство и рыбоводство стало одной из немногих отраслей экономики региона, продемонстрировавших столь существенное снижение объемов реализации продукции. Это притом, что до 2025 года включительно рыбоводство было одним из немногих секторов донского АПК, который рос даже в сложных условиях. Например, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в прошлом году в животноводстве объемы производства упали на 20%. Мяса аграрии региона получили на 5% меньше, молока — на 13%. А объемы производства товарной рыбы выросли на 1,4%.

О том, что в 2026 году объемы будут существенно сокращаться «Ъ-Ростов» ранее рассказывал глава Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. Падение объемов эксперт связывал с рядом факторов, в том, числе снижением объемов господдержки отрасли.

Председатель комитета по АПК Ростовского областного отделения «Опоры России» Михаил Марышев согласился с тем, что господдержка является важным фактором развития предприятий отрасли, но посчитал некорректным напрямую связывать сокращение объемов производства с урезанием такой помощи. Господдержка является именно поддержкой бизнеса, но при этом не является основой бизнес-модели, подчеркнул эксперт. «Просадка объемов продаж может быть обусловлена конверсией рыбы при ее производстве (кормовой коэффициент Feed Conversion Ratio — показатель эффективности выращивания) и носить временный характер. Так же необходимо смотреть наличие или отсутствие у предприятия госзаказов, работы с сегментом HoReCa, что также влияет на показатели отгрузки», — уверен господин Марышев.

По его мнению, проблемы у сектора есть, но они не являются критичными и носят скорее технический и технологический характер. Многие предприятия должны вовремя и заблаговременно решать вопросы модернизации, в плановом, а не в аврально-аварийном режиме, как зачастую приходится наблюдать, заметил глава комитета.

«Должна быть стратегия, которая предусматривает внедрение в хозяйствах передовых технологий и систем контроля, расширение ассортимента товарной рыбы и ее конечной переработки, для формирования добавленной стоимости, производства более маржинальной востребованной на рынке продукции. Однако далеко не у всех предприятий такой подход. Плюс к этому дефицит профессиональных кадров на всех уровнях», — подытожил Михаил Марышев.

Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш уверен, что главная причина — финансовая, удорожание заемных средств.

«В 2025 году Минсельхозпрод РФ исключил аквакультуру из числа приоритетных направлений развития, из-за чего рыбоводы лишились льготного кредитования (раньше целевые кредиты выдавались под 5% годовых), — пояснил эксперт. — С учетом длинного производственного цикла в аквакультуре (от вложений до получения рыбы проходит 1,5 года) и коммерческих ставок банков (до 37% годовых при рентабельности отрасли около 30%), предприятия не могут привлекать заемные средства и работают на пределе собственных ресурсов», —говорит господин Корнюш.

По мнению эксперта, дополнительно повлияли рост инфраструктурных затрат (так, стоимость доставки воды по оросительной системе за последние три года выросла в шесть раз, природный фактор (только за 2025 год стаи бакланов уничтожили порядка 33% рыбы в донских прудах) и дефицит средств на разведение малька (в итоге, рыбопосадочного материала в 2025 году произвели на 150 т меньше от существовавшей потребности). «При сохранении высокой стоимости кредитов и отсутствии доступа к льготному финансированию хозяйства будут вынуждены и дальше сокращать объемы производства товарной рыбы и малька. В условиях, когда запасов зерна и кормов не удается сформировать по минимальным осенним ценам из-за отсутствия оборотных средств, предприятия лишаются запаса прочности. Это грозит дальнейшим сжатием рынка и снижением объема вылова в 2026-2027 годах», — предупредил Юрий Корнюш.

По словам Юрия Корнюша, для исправления ситуации необходимо предпринять ряд мер. Во-первых, на федеральном уровне вернуть аквакультуру в перечень приоритетных направлений развития с предоставлением льготных кредитов на корма, посадочный материал и электроэнергию. Во-вторых, пересмотреть или упростить бюрократические барьеры в виде введение системы «Хорриот» с групповым мечением рыбы и обязательной двухдневной маршрутизацией ветеринарных перевозок. В-третьих, на региональном уровне изменить условия предоставления субсидий. «В Ростовской области выделяется порядка 60 млн руб. господдержки, но условием ее получения является требование сохранить объем производства не ниже уровня прошлого года. Это условие целесообразно отменить или гибко адаптировать, так как в кризисные периоды предприятиям помощь нужна именно при временном вынужденном снижении объемов», — подчеркнул эксперт.

Он заметил, что сейчас рыбоводческий комплекс Дона держится на «силе инерции» и накопленном ранее потенциале. Например, племрепродуктор в регионе производит свыше 200 млн личинок гибридных пород рыбы и поставляет их даже в Узбекистан и Казахстан, уточнил собеседник. «Но рыбу без денег вырастить нельзя. Без восстановления льготных кредитов, снятия административного пресса и защиты от внешних факторов (таких как рост цен на доставку воды и вред от птиц) предприятия продолжат сокращать объемы, что может стать губительным для такого значимого для Ростовской области сектора», — резюмировал Юрий Корнюш.

Владимир Андреев