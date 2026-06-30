Рыба не в деньгах

В Ростовской области более чем вдвое сократили поддержку рыбохозяйственного комплекса. Из перечня направлений поддержки исчезли субсидирование закупки техники и производство аквакультуры. Секвестирование произошло на фоне успехов, которые позволили региону занять первое место в ЮФО по объемам товарного рыбоводства. По мнению игроков отрасли, сокращение поддержки может привести к тому, что одни предприятия уйдут с рынка, другие, более крупные, вынуждены будут снизить производственные объемы. Для исправления ситуации донским рыбоводам могут понадобится иные меры поддержки, например, снятие административных барьеров и налоговые преференции, уверены отраслевые эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В 2026 году в Ростовской области размер государственной поддержки отрасли существенно снизят. Это следует из отчета о рыбохозяйственном комплексе региона. Если в 2025 году объем госфинансирования этой индустрии составлял 117,4 млн руб., то в 2026-м — 51,4 млн руб. И это еще не все. В прошлом году средства поддержки распределялись по четырем направлениям: производство и сбыт продукции аквакультуры (26,4 млн руб.), электроснабжение предприятий (40,3 млн руб.), приобретение машин и оборудования (27,9 млн руб.), закупка кормов (22,8 млн руб.). В 2026-м субсидируются только оплата электроэнергии (30,1 млн руб.) и приобретение кормовой базы (21,3 млн руб.). То есть, средства идут на покрытие операционных затрат предприятий.

По данным правительства региона, в Ростовской области основными направлениями отрасли являются рыбоводство, рыболовство и рыбопереработка. Так, выращиванием товарной рыбы занимаются порядка 240 предприятий и ИП. Воспроизводством водных биоресурсов — три организации, подведомственные ФГБУ «Главрыбвод». Более 50 игроков специализируются на рыболовстве. Еще столько же — на переработке рыбы.

По итогам 2025 года, Ростовская область сохранила в Южном федеральном округе позиции лидера по объему товарного рыбоводства: предприятия вырастили 28,9 тыс. т рыбы. Промысловый вылов водных биоресурсов в акватории Азово-Черноморского бассейна достиг 8,2 тыс. т. По данным Ростовстата, в прошлом году выпуск пищевой рыбопродукции составил 21,9 тыс. т (сушеная, копченая и соленая рыба, морепродукты, вакуумная нарезка, консервы и пресервы).

Это одна из немногих отраслей АПК Дона, которая растет даже в сложных условиях. Например, по данным минсельхозпрода региона, в 2025 году в животноводстве объемы производства упали на 20%. Мяса аграрии получили на 5% меньше, молока — на 13%. А объемы производства товарной рыбы выросли на 1,4%.

Глава Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов сообщил, что сокращение поддержки отрасли продолжается не первый год. До 2024 года предприятия могли воспользоваться целевыми субсидируемыми кредитами, которые выдавались в рамках программы Минсельхоза РФ: до 5% годовых, на корма и рыбопосадочный материал.

«Это было хорошим подспорьем, так как основные затраты в себестоимости рыбы приходятся на корма (около 40%) и посадочный материал (15%). В 2024-м произошло резкое повышение ключевой ставки, что повлекло за собой снижение лимитов в рамках госпрограммы, увеличение ставок и резкому росту стоимости коммерческих кредитов (до 32-37%). Далее, с 1 марта 2026 года аквакультура была исключена из перечня приоритетных направлений для субсидируемого кредитования. А теперь еще и вдвое снижен размер господдержки. По нашим прогнозам, совокупное снижение поддержки приведет к ухудшению производственных показателей и уменьшению числа донских рыбоводческих предприятий, особенно небольших прудовых хозяйств. Например, мы готовимся к тому, что пять предприятий, входящих в нашу ассоциацию, которые совокупно производили 4,2-4,5 тыс. т рыбы в год, в нынешнем сезоне снизят объемы на 10-15%», — пояснил господин Ершов.

Директор ООО «Висловские пруды» Владимир Абрамов обратил внимание на то, что ситуация в рыбохозяйственном комплексе региона меняется в худшую сторону, что подтверждают объявления о продаже целого ряда хозяйств. «Причина не только в сокращении субсидий, хотя и такая поддержка была для нас действенной, — подчеркнул руководитель. — Все дорожает. Например, за минувшие 10 лет на порядок подорожала техника, что без целевых субсидий и льготных кредитов делает невозможной модернизацию технического парка, повышает риск износа (машин и оборудования). Растут затраты на электроэнергию и воду. Высокими остаются цены на зерно, которое идет на корм рыбам. Плюс к этому — дефицит оборотных средств. Того, что мы зарабатываем, хватает только на налоги и зарплату сотрудникам. Все это ограничивает возможности для развития».

По мнению председателя комитета по АПК Ростовского областного отделения «Опоры России» Михаила Марышева, при общем дефиците бюджета, который сейчас наблюдается, сократить поддержку более стабильной отрасли, скорее всего, верное решение.

«Так же верным является решение сохранить такую меру поддержки (участников отрасли), как субсидии на операционные затраты, — добавил эксперт. —Сегодня намного важнее поддерживать в регионе более критичные сектора АПК: направлять им все ресурсы, оказать так называемую “аварийную” поддержку».

При этом господин Марышев заметил, что для власти сегодня важно получить обратную связь от представителей рыбного сектора, отраслевого объединения, союза или ассоциации для того, чтобы понимать: какие именно меры поддержки необходимы тому, кто работает «на земле». «Допускаю, что ряд актуальных для участников отрасли мер могут носить нефинансовый характер, речь может идти о снятии административных барьеров или упрощении их, о налоговых преференциях, содействии в расширение рынков сбыта, кооперации с предприятиями пищепрома, работе с крупными розничными сетями. Практика показывает, что порой для участников АПК усиление именно такой поддержки бывает важнее денег», — резюмировал эксперт.

Владимир Андреев