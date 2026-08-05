Утром 5 августа в Сочи работают 50 АЗС

В Сочи по состоянию на утро 5 августа работают 50 автозаправочных станций. На части объектов сохраняются ограничения по отпуску топлива, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили городские власти, бензин АИ-100 доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 35 станциях, АИ-92 — на 37, дизельное топливо реализуется на 44 заправках, сжиженный газ — на 12 объектах.

На двух АЗС «Роснефти» топливо отпускают только по топливным картам, еще на трех станциях «Лукойл» по таким картам доступен бензин АИ-100.

На заправках «Роснефти» действуют лимиты на покупку топлива: не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на один автомобиль. Для АЗС, расположенных на трассах, ограничения увеличены до 50 литров бензина и 300 литров дизтоплива. На станциях «Лукойл» отпуск ограничен 40 литрами бензина и 60 литрами дизельного топлива на машину.

Еще одна автозаправочная станция в Сочи временно прекратила отпуск топлива, четыре объекта находятся на плановом ремонте.

В администрации города призвали жителей и гостей курорта не приобретать топливо впрок и не создавать дополнительный ажиотаж. О дальнейших изменениях ситуации власти намерены сообщать дополнительно.

Вячеслав Рыжков