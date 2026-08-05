В Ярославской области планируют построить дата-центр для майнинга

АО «Цифровые мощности», занимающееся промышленным майнингом цифровых активов, намерено построить в Ярославской области собственный дата-центр на базе газопоршневой генерации. Об этом сообщает Abn.Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как указывается на сайте компании, техническим партнером проекта станет компания 17Energy (Гаврилов-Ям), производитель газопоршневых электростанций и энергетических модулей.

«Особую ценность представляет использование газопоршневых установок на базе двигателей Ярославского моторного завода, который десятилетиями подтверждает высокую надежность»,— говорится на сайте компании.

Планируемая мощность объекта — до 25 МВт, первая очередь — 5 МВт. Собственная генерация позволит снизить себестоимость добычи, а также даст возможность получать дополнительный доход от хостинга майнингового оборудования и предоставления вычислительных мощностей для задач ИИ.

АО «Цифровые мощности» зарегистрировано в 2023 году в Москве для работы в сфере информационных технологий. По итогам 2025 года выручка составила 342 тыс. руб., убытки — 4,3 млн руб. Abn.Agency сообщает, что компания зарегистрирована в реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Алла Чижова