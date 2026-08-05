Сочи возглавил топ популярных курортов РФ для отдыха компаниями в августе
Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха дружескими компаниями в августе 2026 года. На курорт приходится 13% всех бронирований, оформленных компаниями путешественников. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья Твил.ру.
Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ
Второе место занял Санкт-Петербург с долей 7% бронирований, третье — Ялта, на которую пришлось 6%.
В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Геленджик, Анапа, Феодосия, Алушта, Судак, Евпатория и Кабардинка.
По данным сервиса, средняя стоимость проживания в Сочи составляет 6,2 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки семь ночей. В Геленджике туристы в среднем бронируют жилье на семь ночей по цене 7,2 тыс. руб. за ночь, в Анапе — также на семь ночей, в среднем за 6,5 тыс. руб.
В Крыму средняя продолжительность поездок, как правило, выше: в Ялте — восемь ночей, в Феодосии — девять, в Алуште, Судаке и Евпатории — восемь ночей. Стоимость проживания варьируется от 5 тыс. до 7,9 тыс. руб. за ночь.
Аналитики сервиса отмечают, что отдых в компании позволяет туристам сократить расходы на проживание и чаще выбирать длительные поездки в высокий сезон.