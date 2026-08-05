Над Ростовской областью за ночь сбили более 40 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа отразили очередную массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО уничтожили более четырех десятков БПЛА над четырьмя районами региона — Тарасовским, Каменским, Миллеровским и Неклиновским. Глава региона сообщил об этом утром в своем Telegram-канале, отметив, что беспилотная опасность в области сохраняется и после завершения основной фазы атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Без последствий на земле, по словам губернатора, не обошлось. В Неклиновском районе после падения обломков одного из сбитых беспилотников загорелась сухая растительность. Пожарные оперативно локализовали и полностью ликвидировали возгорание. По предварительной информации областных властей, пострадавших нет, данные о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры или предприятий также не поступали. Жителей региона вновь призвали соблюдать меры безопасности, не находиться на открытой местности во время действия сигнала тревоги, укрыться в помещениях и не подходить к окнам до отмены режима беспилотной опасности.

Ростовская область остается одним из российских регионов, наиболее регулярно подвергающихся атакам беспилотников. Особенно часто в официальных сводках фигурируют северные районы области, включая Миллеровский, Тарасовский и Каменский, через которые неоднократно фиксировали пролеты дронов. Неклиновский район также регулярно попадает в сообщения властей из-за близости к побережью Азовского моря и Таганрогу. За последние месяцы регион неоднократно отражал крупные налеты.

Предыдущей ночью на 4 августа силы ПВО отразили аналогичную по мощности массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. По данным главы региона Юрия Слюсаря, военные уничтожили около четырех десятков БПЛА над территорией девяти муниципалитетов региона. Губернатор Ростовской области написал об этом в своем официальном Telegram-канале утром 4 августа.

Александр Иванов