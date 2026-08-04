Около 40 беспилотников сбили ночью над девятью районами Ростовской области

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 августа отразили очередную массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. По данным главы региона Юрия Слюсаря, военные уничтожили около четырех десятков БПЛА над территорией девяти муниципалитетов региона. Губернатор Ростовской области написал об этом в своем официальном Telegram-канале утром 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под удар попали Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Боковский, Верхнедонской, Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сведения о разрушениях на земле к утру также не поступали. Глава региона отметил, что оперативные службы продолжают проверку информации и уточняют возможные последствия атаки.

Атака стала продолжением серии практически ежедневных налетов беспилотников на Ростовскую область. В последние недели регион регулярно фигурирует в сводках о работе средств ПВО. Так, 28 июля сообщалось об уничтожении беспилотников над акваторией Таганрогского залива, 31 июля — о ликвидации около двух десятков аппаратов над Таганрогом и пятью районами области, а несколькими днями ранее силы ПВО отражали атаки над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Чертковским, Шолоховским, Кашарским и другими районами региона. В большинстве случаев власти заявляли об отсутствии пострадавших, однако отдельные атаки сопровождались повреждением жилых домов, объектов транспортной инфраструктуры и возгораниями после падения обломков.

Наиболее масштабные последствия недавних атак Ростовская область испытала в конце июля, когда беспилотники нанесли удар по Ростову-на-Дону. Тогда в результате падения обломков погибли несколько человек, пострадали жители, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили и складские помещения, а в отдельных районах города вводили локальный режим чрезвычайной ситуации.

Станислав Маслаков