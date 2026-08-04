Количество учеников в частных школах Кубани за пять лет выросло на 38%

За последние пять лет количество обучающихся в частных школах Краснодарского края выросло на 38%, до 7,6 тыс. человек. Об этом «Review. Юг России» сообщили в региональном министерстве образования и науки. В 2024/2025 учебном году в общеобразовательных школах Кубани обучалось более 783 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По мнению директора частной начальной школы «Счастливое детство» Ольги Шадриной, рост популярности частного образования в регионе обусловлен высоким качеством услуг, индивидуальным подходом и современными методиками. Кроме того, государственная поддержка в виде грантов и субсидий стимулирует развитие учреждений.

Директор школы «Топ» Оксана Котова считает, что положительная динамика — следствие того, как изменилось отношение к образованию в российских семьях. «Родители выбирают не просто школу, а стратегического партнера, который берет на себя ответственность за формирование у ребенка "навыков будущего" в условиях стремительной цифровизации экономики. Кубань — регион с мощным инвестиционным и миграционным притоком, и здесь этот запрос проявляется наиболее ярко»,— сказала она.

Эксперт по вопросам семейного образования, основатель школы «СОтворчество» Анастасия Колпакова-Калмыкова отметила, что частные учреждения отличаются гибким подходом к ребенку и запросам родителей. Ученики могут находиться в школе полный день: выполнять домашние задания, посещать кружки, гулять и общаться со сверстниками. Это снижает нагрузку на родителей и упрощает сопровождение детей.

По данным Анастасии Колпаковой-Калмыковой, в 2025 году количество детей, обучавшихся в частных школах Краснодарского края очно, составило 8,6 тыс. человек — на 11% больше, чем в 2024 году. Для сравнения: в Ростовской области количество очников составило 2,5 тыс. человек (+2,3% год к году), в Ставропольском крае — почти 2 тыс. (+2,5%).

Подробнее о рынке негосударственных школ в южных регионах — читайте в материале «Review. Юг России» «От общего к частному».

Дмитрий Холодный