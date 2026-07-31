От общего к частному

Количество обучающихся в частных школах Краснодарского краря, Ростовской области и Ставрополья за пять лет увеличилось примерно на 38%. Игроки рынка отмечают, что негосударстенные учрежения общего образования более эффективно подстраиваются под запросы общества, насыщая воспитанников наиболее актуальными знаниями, умениями и навыками. Однако рост цен на услуги (до 15% ежегодно) и налоговая нагрузка остаются ключевыми барьерами для развития сектора, отмечают руководители частных школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае, по данным регионального министерства образования и науки, функционирует 28 частных школ. В 2021 году таких учреждений было 27. Количество обучающихся в них увеличилось за пять лет с 5,5 тыс. до 7,6 тыс. человек. Всего в 2024/2025 учебном году в 1,2 тыс. общеобразованительных школ Кубани обучалось более 783 тыс. детей.

В Ростовской области в 2025/2026 учебном году, по данным донского минобра, функционировало 14 негосударственных школ (на одну больше, чем в 2021 году). Их посещало почти 3 тыс. человек (2,1 тыс. детей в 2021 году). Всего в регионе насчитывается 1,1 тыс. общеобразовательных учреждений. В прошедшем учебном году там получали знания более 460 тыс. школьников, следует из информации на сайте регионального правительства.

В Ставропольском крае функционируют 14 частных школ, что на два учреждения больше, чем пять лет назад. Количество обучающихся за этот период выросло с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. человек, сообщили в минобразования края. В 2025/2026 учебном году в 644 общеобразовательных школах Ставрополья обучалось 320 тыс. детей.

Как рассказал «Review. Юг России» директор и учредитель частной средней общеобразовательной школы «Альтернатива» (Краснодар) Юрий Спица, если раньше негосударственные школы воспринимались как элитный формат, то сегодня они являются полноценной частью системы образования. «Открываются учреждения с уклоном в гуманитарное, техническое или дополнительное образование, внедряется онлайн-обучение, гибридные модели и авторские программы»,— говорит собеседник.

По его словам, конкуренция на рынке подталкивает игроков к поиску новых предложений, иногда к росту качества. «Родители все чаще выбирают частное образование не только ради комфорта, но и ради индивидуального подхода, который сложно найти в государственных школах»,— добавляет господин Спица.

Краснодарский край — один из лидеров среди российских регионов по развитию частного образования, считает директор частной начальной школы «Счастливое детство» (Краснодар) Ольга Шадрина. По ее словам, миграция из северных регионов, обусловленная возможностью приобретения жилья на льготных условиях, и приток многодетных семей из республик Северного Кавказа и стран ближнего зарубежья привели к увеличению потребности в образовательных учреждениях. «Государственная система оказалась неспособной оперативно удовлетворить растущий спрос. Это дало мощный импульс для развития частной инициативы в сфере дошкольного и школьного образования»,— поясняет госпожа Шадрина.

«Разгрузить» детей и родителей

В 2025 году количество детей, обучавшихся в частных школах Краснодарского края очно, составило 8,6 тыс. человек. Это на 11% больше в сравнении с 2024 годом, рассказывает эксперт по вопросам семейного образования, основатель школы «СОтворчество» Анастасия Колпакова-Калмыкова. В Ростовской области, по ее данным, количество очников составило 2,5 тыс. человек (+2,3% год к году), в Ставропольском крае — почти 2 тыс. (+2,5%).

Количество учеников в школе «Топ» (Краснодар) за последние три года увеличилось более чем в 2,5 раза. «Рост носит не экстенсивный, а качественный характер: мы наблюдаем устойчивое превышение спроса над предложением, формирование листа ожидания на ключевые параллели»,— говорит директор школы Оксана Котова.

По мнению Ольги Шадриной, возросшая популярность частного образования в Краснодарском крае обусловлена высоким качеством услуг, индивидуальным подходом и современными методиками. Кроме того, государственная поддержка в виде грантов и субсидий стимулирует развитие учреждений.

Оксана Котова считает, что положительная динамика — следствие того, как изменилось отношение к образованию в российских семьях. «Родители выбирают не просто школу, а стратегического партнера, который берет на себя ответственность за формирование у ребенка "навыков будущего" в условиях стремительной цифровизации экономики. Кубань — регион с мощным инвестиционным и миграционным притоком, и здесь этот запрос проявляется наиболее ярко»,— рассказывает она.

Частные учреждения в сравнении с государственными проявляют гибкий подход к ребенку и запросам родителей. Ученики могут находиться в школе полный день: выполнять домашние задания, посещать кружки, гулять и общаться со сверстниками. Это разгружает родителей и упрощает сопровождение ребенка, отмечает Анастасия Колпакова-Калмыкова.

Ежегодный прирост количества обучающихся в центре дополнительного образования «СкиллПлюс» (Ростов-на-Дону) составляет 3–7%. Это связано с растущим интересом к персонализированному подходу в обучении, повышенным вниманием к результатам итоговой аттестации, а также с желанием родителей дополнить школьную программу углубленными занятиями по отдельным предметам для ребенка в мини-группах или индивидуально, говорит собственник учреждения, председатель комитета по образованию Ростовского отделения «Опоры России» Юлия Бардукова.

Дело семейное

Если в 2024–2025 годах количество обучающихся было стабильным, то в начале 2026-го, по словам собственника образовательного кластера «Гранум» Владимира Григоренко, рынок частного образования вступает в фазу трансформации. Спикер отмечает изменение покупательского поведения и перераспределение семейных приоритетов: в 2026 году в сравнении с 2025-м наблюдается снижение спроса на уровне около 30%. Такая динамика, по мнению эксперта, связана с адаптацией к новым налоговым условиям и общей экономической ситуацией в стране.

При этом в частных школах с лицензией на общее образование положение более устойчивое. Хотя часть родителей переводит детей на семейный формат, для многих это становится гибким и экономически оправданным решением, что, в свою очередь, открывает новые возможности для развития образовательной среды.

На семейном обучении дети осваивают программу в небольших центрах или с репетиторами, а аттестацию проходят в аккредитованных школах. «Это одна из форм получения образования, предусмотренных законом, которая дополняет существующую систему и дает семьям возможность выбора наиболее подходящего для ребенка формата»,— говорит Юлия Бардукова.

Родители ребенка, который находится на семейном обучении, имеют возможность сократить учебную нагрузку до обязательного минимума. Разница может достигать шести—восьми предметов в неделю. Это дает ребенку больше времени на углубленное изучение профильных дисциплин и дополнительные занятия, отмечает Анастасия Колпакова-Калмыкова.

По ее данным, в Краснодарском крае количество детей, находящихся на семейном обучении, составляет 4,9 тыс. человек. Это на 13,5% больше в сравнении с аналогичным значением 2025 года. В Ростовской области показатель вырос на 13,3% год к году — до 1,5 тыс. человек. В Ставропольском крае самостоятельно школьную программу осваивают 765 детей, что на 10% меньше, чем год назад. В этом регионе семейное образование теряет популярность, уступая место очно-заочной форме. Родители выбирают гибридный формат, при котором ребенок остается «привязан» к школе, но проводит там меньше времени.

Количество учеников в семейной школе «Лесенка» (Ставрополь) за последние три года выросло с 19 человек до 84. Директор учреждения Дарья Скворцова объясняет это переполненностью классов в государственных школах, из-за чего страдает качество образования.

Частники реагируют на запросы общества

Ольга Шадрина считает, что ключевая тенденция современного частного образования — способность игроков оперативно реагировать на изменения потребностей общества. «Одними из первых направлений в частных образовательных учреждениях стали финансовая грамотность, робототехника и программирование. Эти дисциплины формируют у подрастающего поколения практические навыки, востребованные в условиях современной экономики»,— говорит она.

Еще одна тенденция — организация продленных групп, которые позволяют родителям совмещать работу с заботой о детях. Муниципальным школам зачастую трудно обеспечить подобный сервис, замечает Ольга Шадрина. «Особое внимание уделяется развитию системы допобразования. Она предлагает широкий спектр кружков и секций, направленных на всестороннее развитие личности. Таким образом, ребенок получает не только базовое образование, но и целый комплекс услуг, обеспечивающих максимальный уровень комфорта и заботы»,— рассказывает директор школы «Счастливое детство».

Юлия Бардукова среди тенденций видит повышение интереса к семейному образованию как к одной из форм получения образования, рост запроса на развитие гибких навыков и профориентацию, а также активное внедрение гибридных форматов, совмещающих онлайн- и офлайн-обучение. «В частных школах Ростова востребован "мягкий старт" в пятом классе: родители ценят камерную атмосферу, которая помогает ребенку комфортно адаптироваться при переходе из начальной школы в среднюю, сохраняя связь с государственной образовательной системой»,— добавляет эксперт.

Сохраняется устойчивый интерес к изучению китайского языка. По словам Владимира Григоренко, это обусловлено последовательной государственной политикой и многолетним образовательным сотрудничеством между Россией и Китаем. Спикер акцентирует внимание на кадровом вопросе: в южных регионах потребность в преподавателях пока значительно превышает предложение. «Дефицит квалифицированных специалистов по китайскому языку будет сохраняться еще около двух лет, рынок активно реагирует на запрос. При этом интерес к восточным языкам продолжает набирать обороты: по данным аналитиков, в российских вузах до 70% заявок на академическую мобильность приходится на университеты Азии»,— отмечает Владимир Григоренко.

Юрий Спица замечает, что внимание клиентов смещается в сторону развития навыков 21 века — общения, творчества, критического мышления. В программах все чаще появляются элементы социально-эмоционального обучения и поддержки психического здоровья. Одновременно школы превращаются в центры развития, объединяющие в себе спорт, творчество или предпринимательство.

Внеурочная инфляция

Опрошенные «Review. Юг России» руководители частных школ говорят, что в последние годы наблюдается рост цен на обучение. Основные причины — инфляция, удорожание коммунальных услуг, увеличение арендных платежей и необходимость повышения зарплаты сотрудникам. Ситуацию усугубляет отмена налоговых льгот, связанных с применением патента. Это делает ведение бизнеса менее рентабельным, рассказывает Ольга Шадрина.

«Несмотря на предпринимаемые усилия по сдерживанию роста стоимости обучения, экономические реалии вынуждают учебные заведения адаптироваться к новым условиям функционирования»,— добавляет она.

Стоимость обучения в учреждениях образовательного кластера Владимира Григоренко за год скорректировалась примерно на 15%. В частных школах Ростова-на-Дону ценовой диапазон сохраняется в пределах 25–50 тыс. руб. в месяц, а в элитном сегменте — до 60–80 тыс. руб. При этом предприниматель отмечает взвешенный подход к ценообразованию: «Мы не можем компенсировать кратный рост налоговой нагрузки повышением цены, покупатель просто уйдет», — объясняет Владимир Григоренко, подчеркивая, что бизнес вынужден искать внутренние резервы и оптимизировать процессы, чтобы сохранить доступность образования для семей.

Как рассказывает Юлия Бардукова, ежегодный рост стоимости составляет в среднем 8–12% в связи с объективными экономическими факторами, включая инфляцию, рост арендных ставок, увеличение коммунальных платежей и необходимость поддержания достойного уровня оплаты труда педагогических кадров. В частных школах Ростова, по данным эксперта, цены варьируются от 17 до 50 тыс. руб. в месяц в зависимости от программы и формата обучения. Семейное образование с сопровождением в центрах может быть более гибким в финансовом плане, так как родители выбирают индивидуальный набор предметов и объем занятий в соответствии с потребностями ребенка.

Стоимость обучения в школе, которой руководит Оксана Котова, за последние два года выросла на 11%. «Качество образования зависит не от стен и оборудования, а от людей. Чтобы привлекать лучших учителей (предметников, IT-специалистов, методистов), мы вынуждены удерживать ставку заработной платы выше среднерыночного уровня. Это принципиальная позиция: экономия на педагогах недопустима»,— уверена директор краснодарской школы «Топ».

Также на рост стоимости влияют инфраструктурные инвестиции. IT-лаборатории, высокоскоростной интернет, лицензионное программное обеспечение и системы безопасности — статьи расходов, которые в государственных школах либо дотируются из бюджета, либо «закрываются» неформальными сборами с родителей, рассказывает госпожа Котова. В частных школах эти затраты включены в фиксированную плату.

На стоимости обучения сказывается макроэкономическая обстановка. «Рост цен на продукты питания, коммунальные услуги и расходные материалы в южных регионах опережает среднероссийские показатели. Наша стоимость обучения отражает объективное удорожание операционной деятельности»,— говорит Оксана Котова. Дарья Скворцова тоже замечает повышение цен на товары, необходимые для реализации образовательных программ. Ежегодная индексация стоимости обучения в школе, которой она руководит, составляет 10%.

Нужны меры

Острая проблема частного сектора — налоги. Как отмечает Владимир Григоренко, образование попало под изменение системы налогообложения: для многих организаций нагрузка выросла в разы. «Только за февраль этого года мы заплатили налогов на сумму 200 тыс. руб., тогда как за весь прошлый год — около 400 тыс. руб. При такой нагрузке сложно качественно оказывать услуги. Мы очень надеялись, что образование включат в перечень креативных индустрий с налоговыми послаблениями, но этого не произошло. Каких-то ощутимых мер поддержки от властей я не вижу»,— говорит господин Григоренко.

Высокая налоговая нагрузка негативно влияет на рентабельность частных образовательных учреждений, затрудняя их развитие. В условиях снижения покупательской способности возможен отток учащихся в государственные школы. Это ставит под вопрос дальнейшее существование ряда частных заведений, говорит Ольга Шадрина. По ее мнению, для предотвращения негативных последствий необходимы меры господдержки, направленные на снижение налоговой нагрузки.

Анастасия Колпакова-Калмыкова считает, что основная проблема рынка заключается в неравных условиях. Частные учреждения не всегда получают субсидии на выполнение госзадания. Это удается только тем школам, которые имеют госаккредитацию и работают по основным общеобразовательным программам. При этом существует другая проблема — разрыв в финансировании: «Федеральные и региональные меры поддержки чаще ориентированы на бюджетные учреждения. Частные школы вынуждены искать другие источники финансирования, включая гранты и плату родителей».

Как говорит Оксана Котова, одной из наиболее острых проблем рынка является кадровый дефицит. Это общероссийский вызов, однако в южных регионах его усугубляют высокие темпы роста количества частных школ. «Конкуренция за квалифицированных педагогов, особенно за учителей математики, информатики, русского и английского языка, достигает предела. Мы решаем эту проблему через собственную систему мотивации, корпоративное обучение и выстраивание партнерств с педагогическими вузами»,— рассказывает эксперт, добавляя, что отрасли нужны системные решения, а не точечные меры.

В Краснодарском крае налажен конструктивный диалог между частным образовательным сектором и региональным министерством, говорит Оксана Котова: «В ряде муниципалитетов, в том числе в Краснодаре, действуют механизмы, при которых государственные средства на обучение одного ребенка перераспределяются в пользу частной школы с лицензией и аккредитацией. Это снижает финансовую нагрузку на родителей и создает элементы равных экономических условий. Кроме того, мы видим позитивные сдвиги в сфере налогового регулирования: применение льготных ставок для образовательных организаций в рамках УСН позволяет частично компенсировать рост издержек».

Оксана Котова полагает, что потенциал господдержки «далеко не исчерпан»: «Системное решение кадрового вопроса (целевое обучение педагогов для частных школ) и расширение практики компенсации арендных платежей для социально ориентированных образовательных организаций могли бы стать драйверами дальнейшего роста качества и доступности частного образования в регионе».

Андрей Куценко