«Синие флаги» в Сочи есть у 66 пляжей

В Сочи по итогам добровольной национальной классификации пляжей 66 пляжных территорий получили высшую категорию — «синий флаг». Сертификаты соответствия наивысшему стандарту были вручены пользователям 12 пляжей в ходе церемонии, приуроченной к разгару курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В текущем сезоне на территории курорта функционируют около 180 благоустроенных пляжей. В классификации, проводимой по инициативе Министерства экономического развития РФ, приняли участие 133 пляжные территории, которым были присвоены знаки отличия различных категорий.

Статус «синего флага» присваивается пляжам, соответствующим требованиям по обеспечению доступной среды для маломобильных граждан, комплексной безопасности, включая меры антитеррористической защищенности, наличию необходимой курортной инфраструктуры, а также качеству морской воды, подтвержденному результатами лабораторных исследований.

Вячеслав Рыжков